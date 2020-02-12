聊城巾帼志愿者投身疫情防控阻击战

“李芹婶子，你把东西分好，这五斤芹菜是后街梅英家的，这几斤土豆是淑英家的……”2月11日，山东聊城市高新区韩集乡石海子村的芦桂花一边分东西，一边在笔记本上画记号，随后还嘱咐了一句：“别忘了把那三样青菜免费给咱村的贫困户正元、士雪和连岭大爷送去！”

芦桂花是石海子村的“红色挎包巾帼志愿者”，自疫情发生以来，这些巾帼志愿者们主动请缨，要为疫情防控贡献一份力量。考虑到封村期间日常生活必需品购买不方便，村妇联主席刘秀粉和志愿者们一商量，当起全村群众的“快递阿姨”。2月10日，刘秀粉就在村里的微信群里发了一条信息——“石海子村广大村民请注意：我村巾帼志愿服务队志愿为石海子村村民服务，因为防控新冠肺炎，不能出门，在家里有孩子或者老人、有困难出不了门的需要什么的，包括米、面、油、菜、肉和各种水果，有我们村巾帼志愿服务队员为您帮忙送去，如有需要请及时给我们拨打电话。”

“村民们，今天家里缺啥少啥，请报给我，我将代你们购买并送到家！”与此同时，高唐县清平镇东大村女支部书记孙长焕也在村里的大喇叭里反复广播着。

“人家有快递小哥，我们有‘快递阿姨’！疫情期间，聊城城乡有2万余名巾帼志愿者活跃在城市社区、村头巷尾，投身这场没有硝烟的战‘疫’。”聊城市妇联党组书记、主席徐霞说。疫情发生后，聊城市各级妇联组织快速行动，积极发挥巾帼志愿者和妇女群众在防控疫情中的独特作用，在疫情防控的现场、一线，处处可见巾帼志愿者的身影。

为了让群众少出门，在家“宅”得放心、“待”得舒心，广大巾帼志愿者通过电话、微信等方式收集群众的物品需求，按照“订单”采购所需物品，在社区或村庄给有需要的群众送到家门口，尤其对隔离家庭、年老或行动不便的村民、贫困户家庭更加关爱。隔绝疫情隔不断真情，一抹抹志愿者红马甲成了百姓心中的希望，为人民群众的生命健康安全筑起一道道防线，也为打赢疫情防控阻击战贡献“半边天”力量。（记者姚建/张荔 石倩）