15天爱心接力 创造“母子平安”生命奇迹

保温箱里熟睡的毛毛，穿着纸尿裤，偶尔伸个懒腰。护士握了握他的小手，把他扶起轻轻地拍了拍后背，他依然没有醒，脸上露出了享受的表情。

2月10日，中国妇女报·中国妇女网记者在中部战区总医院见到毛毛时，是他来到世间的第15天。刚出生就隔离，在一场爱的接力中，毛毛和他的妈妈也经历了一场创造奇迹的战斗！

“调动一切力量救人”

“我们收治了一名新冠肺炎确诊孕妇，请求专家支援会诊。”1月27日上午，中部战区总医院领导接到感染病二区负责人张勇的电话。

此时，这位妊娠34周零5天的孕妇发热，呼吸困难，生命体征非常不稳定，情况十分危急！

“大夫，求求你们了，一定要救救我们一家……”听着患者家属撕心裂肺的求救声，在场的医护人员揪心不已。

亲人万分焦急，医护人员着急万分。面对考验和挑战，医院党委果断决定：“争分夺秒，调动一切力量救人！”

随即，一个个指令从医院疫情防控指挥部迅速下达。

第一时间，医院康复理疗科、新生儿科、妇产科、麻醉科、感染控制科、中西医结合科等各路专家，火速赶到会诊室。

孕妇的救治工作难度很大。如果用药物治疗，用什么药？用多少剂量？对孩子影响有多大？此时，一系列问号摆在了专家的面前。

更为棘手的是，孕妇的情况复杂而紧迫：如果剖宫产，胎儿还不满35周，手术可能加重患者病情；如果不及时做剖宫产，患者病情也可能加重，还可能失去剖宫产机会……

“想尽一切办法，保证母子安全！”一场与生命的赛跑开始了！

当日下午2点多，孕妇病情突变，专家立即给患者复检肺部CT，结果显示炎症范围扩大，专家组当即决定：紧急手术，剖宫产！

时间飞速流逝，手术迫在眉睫。此时，医护人员面临的第一个挑战是：手术中如何防护？

根据新冠肺炎防控要求，医院感染控制科制定了严格的感染控制措施，妇产科会同手术室、麻醉科、血液科、中医科，紧急制定孕妇剖宫产方案。

负压手术室消毒准备，医护人员三级防护准备……各科室立即响应。感染控制科与病人家属谈话，签字，备血；手术室启动负压病房；妇产科医生火速进行防护准备，麻醉机、手术器材、氧气供应陆续到位……

“来，让妈妈看一眼”

为了将孕妇安全地从传染病房转运到手术室，感染控制科主任靳桂明在严格评估后，决定采用救护车转运。

不到20分钟，孕妇被转运到手术室。随着妇产科副主任陈滢精准一刀，紧张而有序的手术就开始了。

这不是一台普通的手术。给新冠肺炎孕妇患者行剖宫产手术，孕妇极易出现羊水栓塞，风险很大。

麻醉师刘方全程紧盯在手术室。他和助手们准备了一切抢救设备，全力预防一切意外的发生。

主刀的陈滢胆大心细。她极力控制着孕妇血管开放程度，同时让助手胡丽花慢慢把羊水吸干净，尽量避免羊水进入母体血液循环，造成二次传染……

1月27日19时09分，随着婴儿的一声啼哭，手术室传来第一个捷报：母子平安！

婴儿体重约2.4公斤，属于早产男孩。医护人员叫他“毛毛”。

为了孕妇术后加快恢复，避免产后子宫收缩太快，造成大出血，陈滢专门给孕妇用上了最好的子宫背带式缝合和皮肤包埋方法。

“来，让妈妈看一眼。”当助产士把毛毛抱到母亲面前时，母亲激动得泪流满面……

保温箱、监护设备、呼吸机……医院迅速开设了婴儿隔离病房。

为了这对母子的平安，医院专门派出2个团队，分别精心护理母子。在毛毛出生的前一个小时， 新生儿科的2名医生12名护士全部到位，第一组已全副武装准备就绪。

手术结束，等在外面多时的感染控制专家靳桂明和新生儿科医护人员，一起将毛毛送到感染6病区重症监护室继续隔离观察治疗。与此同时，产妇被送回病房继续接受治疗。

“只要孩子没事，一切都值了”

“毛毛必须隔离14天。” 新生儿科医护人员全部按照密切接触者的标准来开展护理。

当天晚上，新生儿科徐洪涛博士带着护士陈洁、陈燕全程守在毛毛旁边。

打针、输液，不停地给毛毛清理白色呕吐物、洗胃、清理呼吸道，并连夜给毛毛进行了核酸检测……徐洪涛和两组护士一夜未眠，观察毛毛的变化。

“小家伙很争气，呼吸很好，之前担心的问题都没有发生。”13个小时后，走出病房，脱下防护服、摘掉护目镜，徐洪涛的脸被磨破了皮，耳朵被勒得火辣辣的疼。

“只要孩子没事，一切都值了。”徐洪涛长长舒了一口气。

接下来，医护尹太勇一组又守了毛毛一天。让人欣慰的是，毛毛身体恢复得很好，14小时后开始喂奶。在毛毛出生20小时和60小时时，分别做了核酸检测，均是阴性。出生4天后，毛毛由感染病区转到了儿科新生儿室隔离。

儿科的护士们给予了他母亲般的照护和关爱。护士尹凌是位年轻的妈妈，每次上班，她都会抚摸毛毛和他说话，“这样做，他会有安全感。”

“疫情发生后，我们的护士都很踊跃，无一人退缩。”说起自己的团队，儿科护士长杨新凤几度落泪，在照护毛毛之前，儿科已有5位护士上了一线。“我们的美小护好多人脸上被压得起了大泡，面目全非，令人心疼掉泪。”擦干眼泪，杨新凤到处托人给护士买药。

疫情就是命令。“我是党员让我来。”这是党员许玉琴、张晓洁的誓言。工作近二十年的老护士丁梅，任劳任怨，她和陈燕、陈洁、陈文涛、陈雯一直在抗疫一线，并递交了入党申请书……在这场没有硝烟的战争中，医护人员的行动就是院训“大爱忠诚、大医精诚”的最好实践。

“病毒无情，人间有爱。”新生儿科主任聂国明说，毛毛很幸运，安全顺利度过了呼吸关、营养关、体温关、感染关，喜报连连。体重已从出生时的2.4公斤长到了2.9公斤。现在，毛毛每天吃8次，每次40～50毫升，各项指标都很正常，很快就能出院了。（记者 徐旭□ 覃丽萍）