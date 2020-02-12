携手台胞台企共战“疫”

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来， 安徽庐江台湾农民创业园（以下简称“庐江台创园”）采用联防联控措施，成立应对工作小组，引导和服务园区台胞台企参与做好防控疫情工作，得到了台胞台企积极响应。

庐江台创园管理委员会副主任尹梦介绍，疫情发生以来，园区多措并举团结在本地区工作生活的台胞台企，携手同心打赢疫情防控阻击战。首先全面掌握在园区台胞的基本情况，主动为他们提供防控服务和生活上的帮助，及时解决他们的生活需求和困难。

此外，建立台胞防疫工作信息工作日志，做好突发事件应急预案。通过电话、微信、QQ等渠道，及时向台胞传递疫情防控信息，帮助他们了解疫情防控情况，不信谣、不传谣。

与此同时，园区党工委班子成员每人联系2至3家台企，建立定期交流机制。深入企业一线了解当前疫情对台企生产、用工和管理方面产生的影响，制定可行的帮扶计划，帮助做好疫后复工、复产工作。

“疫情防控期间，园区第一时间通知我们，告知我们疫情情况，并发给我们消毒水、温度计等防控物资。”台湾“兰花大王”、安徽兰世界农业科技有限公司总经理王金堂说。

王金堂说，他非常感谢园区对台胞台企的关心，让他们在这边发展无后顾之忧。“事实证明，我们当初选择落户庐江台创园没有错。”

安徽省庐江台湾农民创业园于2010年10月经批准设立，为全国29家台湾农民创业园之一，现为国家级现代农业示范区、国家级农业科技园区、国家农村产业融合发展示范园等。

截至目前，庐江台创园共落户台企12家，投资总额1.88亿美元。其中，从事生物科技的2家、食品加工的2家、农业技术研发和种植的6家、休闲旅游观光的2家，企业员工600多人，其中长驻台籍员工8人。