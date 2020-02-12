中国战“疫”与病魔竞速

1月23日下达建设任务，2月2日正式完成交工。湖北武汉火神山新型肺炎专科医院的建设速度，无疑成为全球热议的焦点。

英国广播公司（BBC）发文《中国怎能如此之快建成一座医院？》指出：“中国有快速建造摩天大楼的记录，这在西方是很难想象的，但在中国却可以实现。”

法国商业调频电视台（BFMTV）则表示，火神山医院的修建向世界展示出了中国应对这场公共卫生危机的能力。

俄罗斯《共青团真理报》将火神山医院称为“奇迹医院”，称赞其是以“创纪录的速度”完成的。

在这场与时间的赛跑中，亿万中国人撑起的中国速度再次震惊全世界。上下同欲，则无往而不胜，中国人民万众一心的精神提振着对抗疫情的必胜信心。

全力以赴

全世界密切关注中国应对疫情的一举一动。有舆论认为，短时间内完成火神山、雷神山医院建设任务是难以实现的。但事实再次证明：面对疫情，中国人民全力以赴、创造奇迹。

中国速度的背后是党和政府的坚强领导与迅速应对。

位于山东潍坊高新区生物医药产业园的沙多谱生物科技为了援助抗击疫情，加紧开发了新型消毒液，但研制新产品需要主管部门的审批，以往常需要6个月的时间。区科技统计局了解情况后，第一时间对接了上级审批部门，启动了审批绿色通道，仅用2小时就完成了审批程序，最终帮助企业实现了产能提高至11倍的“奇迹”。

中国速度的背后是中国坚实的基础建设能力和技术支持。

疫情的爆发令全国勘察设计大师、中国中元医疗首席总建筑师黄锡璆始料未及。“没想到小汤山医院的图纸还能再用一次，虽然我们不希望它再被使用。”黄锡璆说。

1月23日下午，武汉市决定建设火神山医院。13时6分，中元公司收到了武汉市城乡建设局的求助函，78分钟后，修订完善的小汤山医院图纸便送达武汉。同时，小汤山医院曾经的设计团队时隔17年再次集结

中国速度的背后是中国强大的人员与物资调配能力。

大年初一晚接到电话后，中建三局一公司基础公司招采部副经理向红军火速上岗，参与雷神山医院建设物资协调工作。6天时间，他共参与调集沙石料等2.5万吨、人员200人、大型机械设备近70台。

在建设过程中，央企不舍昼夜地付出，既重效率，又保质量。

1月30日凌晨，中铁十一局集团公司接到通知，火神山医院急需大量电焊工和钢结构工。集团在最短的时间组织了近百人的专业团队，自带电焊机具20多台，赶赴火神山施工现场。

中建西部建设获知火神山医院开建消息后，1月23日就成立了7支专项保障小组，召集10台车泵、60辆运输罐车及85名驾驶员驰援一线。

各行各业的民企也在行动，全力支援，全方位配合。

2月1日晚，山东青岛海尔集团捐赠的200台冰箱中的第一批送达火神山医院。由于医院正在施工，周边2000多米均处于封路状态，海尔工作人员通过人力背或用推车拉，将冰箱运送、安装到位。

中国速度的背后还是亿万中国建设者的无私奉献与奋力拼搏。

听闻雷神山医院建设消息后，家住武汉黄陂区的黄坤立刻召集熟识的工人兄弟，放弃盼望一年的新年团聚，火速赶赴现场。他们主动要求成立农民工党员突击队，带领工友们火速推进项目机电施工。

“我们都是党员，我们也要冲在前！”黄坤一边铺设着医护人员休息室水管和电线电缆，一边用沙哑的黄陂口音说道。

2020年春节，已经在工地度过19个新年的蒋桂喜，本该是与家人一起度过的。但当火神山医院启动建设的消息传来时，这位中建三局三公司项目副书记却再也坐不住了。1月25日下午2时，蒋桂喜便向领导请示：“我申请到项目一线！”在得到应允后，下午3时30分，短短1个半小时的时间，蒋桂喜就赶到了现场。

不仅仅是在武汉，多地“小汤山”医院都拔地而起。湖南长沙版“小汤山”72小时改建完成，河南版“小汤山”10天建成，广西7天内建好临时医院……中国基建技术作为“引擎”，不断为早日打赢抗“疫”战争提供着新动力。

抗击疫情是一次全民行动，更是一场科学战役。

为了满足火神山、雷神山医院新的功能需求，山东青岛合启立智能科技有限公司员工主动加班赶进度，通过连续监控进行分析排查，解决了监控数据记录仪功能开发中遇到的难题。

而为了保证高流量人群环境疫情防控的实时警报需求，北京格灵深瞳信息技术有限公司成立并启动项目应急攻关小组，在短短8天时间内，成功研发了移动式快速温测智能识别系统。该设备可以部署在重点交通枢纽及城市人群场所，对通行人员进行快速准确的非接触式的体温检测，有效避免人群积压。

科学防治，既要有科学的认识，也要有科学的方法。疫情防控还需要各方继续采用科学的方法和态度，勠力同心，针对疫情变化灵活应对，从而打赢这场战“疫”。

防控迅速

自疫情爆发以来，以习近平同志为核心的党中央一直高度重视，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，紧盯形势变化，实时对疫情防控做出精确组织。

2月3日，中共中央政治局常务委员会召开会议，听取中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和有关部门关于疫情防控工作情况的汇报，研究下一步疫情防控工作。

习近平总书记在讲话中指出，疫情防控要坚持全国一盘棋。疫情防控形势不断变化，各项工作也不断面临新情况新问题，要密切跟踪、及时分析、迅速行动，坚定有力、毫不懈怠做好各项工作。

全国公安机关认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，集全警之力，加紧战疫情、防风险等各项措施的落实。仅针对严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪活动，福建、江西、湖北等地公安机关侦办相关刑事案件56起。

疫情防控是一场阻击战，也是一场总体战，各项工作都在为赢得这场严峻斗争提供支持。

为加强疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，国务院办公厅发布《关于延长2020年春节假期的通知》。各省份立即响应，相继公布延长假期的通知。

为进一步指导各地做好新型冠状病毒肺炎防控工作，在17天时间内，国家卫健委3次组织更新新冠肺炎防控方案。同时，为保障医务人员安全、组织心理援助热线、做好互联网诊疗咨询服务，国家卫健委也及时做出细化安排。

除夕之夜，经中央军委批准，由陆军、海军、空军军医大学抽组人员组建的一支150人的医疗队抵达武汉。事实上，医生们接到通知时也才是当天下午，短短不到3个小时时间，150名军医便全部集结到位，中国军人在以自己的速度与疫情赛跑。

基层社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。

为守护山东济南市章丘区“东大门”台头村不受疫情影响，曾经抗战“利奇马”台风的官庄街道“红袖章”党员先锋志愿服务队，再次出现在疫情防控第一线。当接到通知时，100多名志愿者迅速在微信群内主动请缨，纷纷表达着“疫情不解除，我们不撤离”的信念。

作为疫情重点地区，1月24日以来，武汉市下发通知，要求压实基层社区的防控责任。

“社区工作人员及时给我送来了体温计和口罩，还每天打电话核实情况。现在我和老伴都没有发热症状，终于放心了。”武汉市硚口区居民张于琴说。

对作风飘浮、敷衍塞责、推诿扯皮的干部，各地及时问责。

习近平总书记指出：“在疫情防控工作中，要坚决反对形式主义、官僚主义。”1月29日，面对中央督查组对于定点医院收治能力等问题的核查，湖北黄冈市卫健委主任唐志红竟“一问三不知”。第2天，黄冈市委快速反应，提名免去唐志红卫健委主任职务。果决的调查处理，赢得一片赞誉。

疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。疫情爆发后，中国始终本着公开、透明、负责任的态度开展疫情防控国际合作。

1月2日，接到送检的4例病例标本后，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所仅用3小时就获得冠状病毒阳性检测结果，24小时后又测得病毒全基因组序列。紧接着，5天后就从临床样本中成功分离病毒。之后，中国第一时间向世界卫生组织、有关国家及地区通报进展，以利于各方及时、有效应对疫情。

“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率，我们对此表示高度赞赏。”世界卫生组织总干事谭德塞称赞道。

援助高效

当前疫情防控处于紧要关头，湖北依旧是全国疫情防控的关键地区，坚决遏制地区疫情的扩散势头迫在眉睫。危急时刻，各方力量迅速集合，针对疫情防控各尽其能，裨补缺漏。

针对湖北医疗资源和病人诊治需求之间的供需矛盾，国家卫健委再次行动，启动对口支援机制。快速组织19个省（区、市）支援武汉以外地市，全力支持各地患者的救治工作。

一方有难，八方支援。1月27日傍晚，接到驰援武汉的相关指令后，山东省委、省政府高度重视，立即组织寿光群众连夜采摘新鲜蔬菜，连夜检测装箱。第二天装载350吨新鲜蔬菜的14辆货车立即驶往武汉，仅用时一天就完成送达。

除了生活物资，专业医疗救护队伍的人员紧缺也在各地的应急反应下，得到有效缓解。自疫情爆发后，多地便立即组建医疗队，分批次支援武汉等疫情严重地区。

截至2月6日，国家及各省市共派遣99支医疗队9277人支援武汉。2月9日，又有来自辽宁、上海、天津等地近6000人组成的多支医疗队陆续抵汉。这是有疫情以来，机场迎接运输保障医疗队人数最多的一天。

江苏南京市第一医院计划组建赴武汉医疗队通知刚刚发出，请战声便不绝于耳：“我是党员，报名参加！”“感染科医生责无旁贷，报名！”“我报名带队出征！”消息发出仅1小时后，2名领队、54名医护人员的名单即已确定。

一切为了群众、一切依靠群众。面对疫情，与病魔竞速的不仅仅是党与政府，社会各界都在与时间赛跑，尽可能快速地支援重灾区。

武汉大学企业家校友揪心于疫情的蔓延。1月30日22:00，武大校友采购的第一批重达8.4吨物资抵达武汉天河机场。用时1个小时，机场海关就将各种手续办妥。零点40分，物资开始装车。凌晨3:00，物资顺利抵达武汉大学，工人边搬运边分发。早上6:00，物资全部搬运完成。截至1月31日12:30，所有物资即分发完毕。

异地援助战线长，程序多，环环相扣，缺一不可，物流运输无疑是影响速度的最大因素。海外物资援助更是对中国运输速度的一次大考，考验着各部门应对突发疫情的应急反应能力。

“现在是救援的非常时期，保障时效至关重要。”湖北机场集团航空物流公司副总经理张述伟介绍说。目前，机场装卸人员正全力以赴,以装载20余吨物资的波音757飞机为例，机场员工1个小时左右就可以完成全部卸载任务，保障防疫物资运输。

国内疫情深深牵动着海外侨胞的心。美国北京联合会举行动员大会，南加州近百个侨团代表参与，筹集善款通过中国驻洛杉矶总领馆转交武汉；菲律宾菲华联谊总会等侨社购买的20万只医用口罩、5000套防护服、1800副防护眼镜等已运抵国内。