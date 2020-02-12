外国政党领导人和知名人士对中国战胜新冠肺炎疫情充满信心

本报北京2月11日电 近日，又有一些国家政党领导人和知名人士致电致函中共中央对外联络部，积极评价中方抗击新型冠状病毒肺炎疫情取得的进展，对中国最终战胜疫情充满信心。

匈牙利工人党主席蒂尔默表示，中国为抗击疫情付出了巨大努力，世界上没有任何一个国家能够在短时间内高效调动如此大的人力和医疗资源。这充分展示了中国特色社会主义的强大力量。

摩尔多瓦社会主义者党主席、议长格雷恰尼赞赏中方及时向国际社会通报疫情进展，表示在全球化日益发展的今天，应对疫情不是一国的事情，需要各国携手努力。摩方理解并坚定支持中方就防控疫情采取的措施，衷心祝愿中国早日迎来抗击疫情的拐点。

亚洲政党国际会议常委会主席、菲律宾前众议长德贝内西亚表示，我谨代表来自52个亚洲国家、由350个执政党、反对党和独立政党组成的亚洲政党国际会议向中国表达我们的支持。相信在习近平总书记的杰出领导下，中国政府和中国人民一定将战胜此次疫情。

尼泊尔农工党主席比久克切表示，在习近平总书记的领导下，中国人民团结一心，勇敢面对挑战，我们对此高度赞赏。中国采取的应对措施是公共卫生领域罕见的成功案例，向世界传递了积极信息。相信中国将一如既往取得胜利。

斯里兰卡人民解放阵线总书记席尔瓦表示，中国在病毒研究、阻断传播、有效管控和及时响应等方面取得的显著成效令人赞叹。我们对一些不怀好意者罔顾中方所作努力、恶意抹黑中国的行径感到痛心和愤怒。相信在中国共产党的领导下，中国政府有能力尽早战胜疫情。

吉尔吉斯斯坦共产主义者党主席马萨利耶夫表示，中国历史上多次经历时艰，但中国人民总能成功克服艰难险阻。相信在中国共产党的坚强领导下，中国人民一定能够遏制疫情，并消除疫情带来的负面影响。

南非共产党第一副总书记马派拉表示，在习近平总书记的领导下，中国党和政府在疫情面前展现出卓越领导力，这反映了社会主义国家的优越。南非共产党为中国感到骄傲，我们的心与你们同在。

吉布提争取进步人民联盟总书记伊利亚斯表示，中国政府采取果断有力举措，遏制了疫情向其他国家和地区扩散，维护了世界安全。中国政府抗击疫情的工作值得世界各国钦佩。

埃及记者工会主席特别代表艾哈迈德·萨拉姆表示，中国通过应对这场疫情向世界证明了自身的大国地位。这是对自己人民负责、对全世界负责的真正大国。

美国美中合作委员会会长范波表示，在这场前所未有的疫情面前，中国党和政府尽最大努力救治患者、保护人民健康，给国际社会留下深刻印象。新型冠状病毒是人类共同的敌人，中国人民抗击疫情的斗争为全人类作出了巨大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 03 版）