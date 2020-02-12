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急群众所急 解患者之难

汪晓东

2020年02月12日08:22 来源：人民网－人民日报

应收尽收，刻不容缓！然而，由于工作滞后、衔接无序、组织混乱，导致重症病人长时间等待继而情绪失控。这件事情何其严重！相关负责人被严肃问责也理所当然。

值得一提的是，首先发现这个情况的，是环球时报在武汉采访的3名记者樊巍、崔萌、杨诚，他们第一时间上报后，引起中央指导组高度重视，问题很快得到解决。

这就引出一个问题，在这样的重大战役面前，记者的职责是什么？简而言之，无外乎两个字：一是“鼓”，二是“呼”。

首先是“鼓”。抗击疫情，记者的武器是手中的笔和镜头。要通过一篇篇报道、一个个镜头和画面，鼓舞人心，提振信心，汇聚起打赢这场人民战争的磅礴力量。

其次是“呼”。记者要替群众呼吁，为群众发声。发现群众有困难，要第一时间及时反映，引起政府相关部门重视，为群众排忧解难。

前一段，人民日报发起全媒体行动，广泛征集新型冠状病毒肺炎求助者信息，这些信息反馈到有关方面之后，很多问题得到了关注和解决，很多网民留言点赞。

如果抗疫一线每名党员干部都能急群众所急，解患者之难，相信这次被问责的事情一定不会发生！

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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