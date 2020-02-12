“我只是感冒，又不是肺炎，我就待在家里，哪儿都不去！”近日，在武汉开发区东荆街十八家社区，一名发热的姑娘怎么都不愿意前往隔离点。

社区党支部书记周建秋闻讯赶来。“伢儿，你现在在发烧，到了隔离点，那里有专业的医生，不会让你交叉感染的。”周建秋语重心长地说，“隔离观察对你和爸爸妈妈都好。”最终，姑娘终于同意去隔离点。

“我们是农村社区，住户比较分散，人员流动大，给防疫带来不小压力。”今年55岁的周建秋说，社区原本有1000多户4000多名居民，很多人外出未归，排查困难比较大。周建秋从年前就没回过家，一直住在办公室，“抗疫就是打仗，阵地决不能丢。”从大年三十开始，周建秋每天和工作人员一起入户排查、宣传防疫知识。

“是十八家社区吗？我年纪大了，瘫痪在床不方便，儿女都不在身边，家里的药也吃完了，可以帮我买下药吗？”一天深夜，接到一名患者的求助后，周建秋直奔区人民医院，第一时间给老人送药上门。疫情发生以来，他的电话24小时几乎没有停过，不时有社区居民来求助，最多时候一天要接上百个电话。对于发热人员，陪同他们到医院进行救治；对于居家隔离人员，陪同社区医生上门测体温，并做好情绪安抚……

“我在社区呆了一辈子了，情况熟，这些棘手工作我来做，群众更容易理解和接受。”周建秋说。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 02 版）