坚决打赢疫情防控武汉保卫战、湖北保卫战

新华社武汉2月11日电 （记者胡浩、赵文君）在疫情防控处于胶着对垒的紧要关头，习近平总书记深入疫情防控一线调研，并通过视频连线专门听取中央指导组、湖北指挥部汇报，对疫情防控工作进一步作出部署。中央指导组连夜传达学习习近平总书记重要讲话精神，强调要指导湖北省和武汉市采取更大的力度、更果断的措施，以毫不松懈的劲头落实中央应对疫情工作领导小组部署，打出疫情防控组合拳，坚决打赢武汉保卫战、湖北保卫战。

11日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组来到武昌区南湖街隔离观察点和新改建为“方舱医院”的武汉体育馆、武汉博览中心，实地了解应收尽收落实情况。孙春兰察看了为患者准备的生活用品和医疗设施，详细询问收治及生活保障等准备情况。考虑到近日阴雨湿冷，孙春兰叮嘱准备热水壶等生活用品，务必让患者吃上热饭、喝上热水，得到及时救治，感受到温暖关怀。她强调，要坚定不移落实应收尽收，加快增设床位并提高收治能力，宁可让床等人，也不要让人等床。

来自山西、山东、四川的医疗队员已在这里准备就绪。孙春兰代表党中央、国务院向大家表示感谢。她说，总书记一声令下，全国各地医务工作者闻令而动，义无反顾来到疫情防控第一线，展现了同舟共济、众志成城的精神和力量。她要求湖北省和武汉市做好对医务人员的保障服务，医用防护物资等一定要发放到位。要建立轮休轮班制度，确保医务人员健康安全。孙春兰希望大家发挥火线上的中流砥柱作用，以更坚定的信心、更顽强的意志英勇战斗。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。

武汉亚心总医院是港资三级综合医院，得知武汉市病床紧张情况后，主动提出将全部近400张床位拿出，用于接治患者。孙春兰对这一做法表示赞赏和感谢。她指出，面对疫情，香港同胞与武汉人民携手同心、并肩作战，充分彰显了中华民族强大的凝聚力和生命力。指导组还考察了泰康同济（武汉）医院，这是泰康保险集团与武汉同济医院合作管理的一家三级综合医院，目前也积极投入到抗击疫情斗争中。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 02 版）