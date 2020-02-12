钟南山：疫情峰值应在2月中下旬出现

新华社电 昨天下午，广东医疗队武汉前方ICU团队与后方广州医科大学附属第一医院举行远程视频病例讨论会议。钟南山院士通过视频连线说，从目前来看，疫情拐点还无法预测，但峰值应该在2月中下旬出现。疫情拐点由返程高峰的防控情况决定。

钟南山说，没有任何人可以做出一个严格的拐点预测，但通过一些数学模型分析，也结合实际情况来看，现在全国新增病例的速度比原来慢慢有所减缓，南方地区应该2月中旬达到发病最高峰。

全国返程是否会导致进一步的发病高峰？钟南山认为，不太会有新的更高的高峰，因为延长假期已把潜伏期度过，加上各个城市严格的哨点进行健康监测，如发现有问题，肯定会被隔离。

钟南山认为，至于武汉的情况，还是需要一定时间的努力，因为武汉现在每天新增的病例并没有明显减少。武汉首先要做到的是把有病的跟没病的分开。

“人传人的问题，在武汉仍然没能解决。”他说。

钟南山认为，危重症病人看起来治疗仍有一定难度，新冠肺炎跟SARS不太一样，治疗还需更多探索。现在的治疗实际上是超越常规的治疗，新冠肺炎有独特的病理特征，抗病毒和抗炎（抗病毒引起的炎症风暴）是两个主要问题。

“相信有足够的场所，有充足的医生，有较好的防护工具，以及有我们多方面的支撑团队，武汉的情况应该会比较快地改观，但是现在还处于一个相当困难的阶段。”钟南山说