三类特殊新生儿 防范新冠肺炎请遵医嘱

随着新冠肺炎的蔓延，自身免疫功能发育不成熟的新生儿，也被病毒列入了入侵“名单”。2月5日的数据显示，我国已有3例确诊的新生儿新冠肺炎感染病例。这不免让有新生儿的家庭胆战心惊。

新生儿新冠病毒感染是否可防可治？2月10日，科技日报记者就此采访了中南大学湘雅医院新生儿科教授岳少杰及医师丁颖。

有特殊背景，不得不排查

2月7日，由中南大学湘雅医院新生儿科起草的《湖南省新生儿新型冠状病毒感染防治方案（试行 第一版）》向湖南省各级医疗机构发布。

丁颖说，新冠病毒感染新生儿，并不是偶然。在出生仅36小时即检测出核酸检查阳性、和出生5天就检查出核酸检查阳性的新生儿案例中，他们的母亲均已被确诊新冠肺炎。“新冠病毒感染的可能途径有飞沫传播、密切接触传播，及医院获得性感染等。此外，新生儿还多了两个可能被感染的途径，即通过感染孕产妇的母-婴垂直传播，及母乳喂养经母乳-口传播。”

丁颖表示，并非所有的新生儿都要进行新冠病毒感染排查。但有三类“背景”的特殊新生儿，不得不排查，即孕产妇本人是被确诊者或高度疑似感染者；孕产妇密切接触的家人已被确诊感染或是高度疑似感染者；新生儿出生后，家庭照护人员有被确诊者和高度疑似感染者。

症状不典型，起病更隐匿

岳少杰介绍，与成人患者相比，新生儿感染新冠病毒后，症状相对不典型，起病更隐匿。除发热外，他们还易呈现出精神反应差、吃奶差、张口呼吸、喘息、气促、呻吟、咳嗽、呕吐、腹泻等表现。

岳少杰特别强调，对于上述三类特殊新生儿，应视情况决定是否居家隔离观察。产前就疑似新冠病毒感染的妈妈所生新生儿，出生后应留在医疗机构隔离观察；出生后密切接触过疑似或确诊患者的新生儿，一旦出现发热、咳嗽、呼吸困难、精神反应差、吃奶差、反复呕吐等症状，应立即转入定点医疗机构住院观察；而曾接触过疑似或确诊患者的无症状新生儿，可选择居家隔离。

居家隔离，消毒要“精细”

丁颖表示，居家隔离的新生儿，需要家长“精细”护理。

首先要保持居室通风，开窗通风换气每天不得少于2次，每次至少持续半小时以上；新生儿生活用品要专用，单独洗涤消毒处理；用过的纸巾、湿巾和尿片等，要放置到专用垃圾桶，清理前用含有效氯500—1000毫克/升的含氯消毒液喷洒或浇洒垃圾至完全湿润，并扎紧塑料袋口，垃圾需要每天清理。

同时采用含有效氯250—500毫克/升的含氯消毒剂进行预防性消毒，每天至少使用该消毒剂擦拭一次婴儿床等新生儿日常可能接触使用的物品表面，然后使用清水清洗；每天使用该消毒剂对地面进行湿式拖地；日常织物，则要用该消毒剂浸泡1小时，或煮沸15分钟消毒。对耐热物品，如奶瓶、奶嘴等，也要煮沸15分钟消毒。

母乳喂养，特殊时期有讲究

疫情期间如何进行母乳喂养，也是大家关注的热点。岳少杰介绍，母乳喂养时，要特别注意手和乳房的清洁卫生。此外，不建议疑似/确诊病例的母亲进行母乳喂养。不过，这类母亲仍建议定期挤出乳汁，保证泌乳，以便排除或治愈新冠病毒感染后，仍可进行母乳喂养。

对于新生儿新冠病毒感染的预防，专家提出，最重要的是预防孕产妇及看护者感染，降低他们接触病毒的可能。与新生儿同居一室的家长或看护者，应特别注意自身防护，尽量减少外出，避免去人群密集的公共场所；不得不外出时，应规范佩戴口罩，回家后更换衣物和彻底洗手后再接触新生儿。

（本报记者 俞慧友 通讯员 曹璇绚 严 丽）