国家发改委：不同地区要根据疫情合理有序复工复产

“前一阶段在对疫情和防护不是很了解的情况下，宅在家里，减少活动，了解疫情和防护知识，保护好自己和家人是对防控疫情的最大贡献。下一阶段，在做好自身和家人防控的同时，做好本职工作也是对疫情防控的最大贡献。”11日，在国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮说。

丛亮表示，当前，要做好“两条线”作战的准备：“一条线”是抗击疫情前线，主要任务是保障人民群众生命安全和身体健康，防止疫情进一步蔓延；“另一条线”就是经济发展前线，主要任务是推动经济高质量发展，降低疫情带来的影响，特别是要为抗击疫情前线提供充足的“武器”和“弹药”。虽然复工复产可能出现大规模人员流动和聚集，存在疫情进一步扩散传播的潜在风险,但是，如果不复工复产，短期内将影响疫情防控所需的医疗物资供应，长期来看各类生活物资也面临短缺风险。

丛亮指出，不同地区要根据疫情分类施策。对于疫情严重的地区，首要任务还是疫情防控，继续采取最严格的防控措施，使疫情得到有效控制后，再考虑有序复工复产；对于疫情总量比较大但是集中在个别城市的地区，要在这些重点城市加强疫情防控，有针对性组织低风险人群返岗；对于疫情比较轻的地区，要在巩固好防疫有利形势的前提下，合理设置防护标准，努力创造条件，尽快实现全面复工。总体来讲，不同的地区要根据疫情情况合理有序复工复产，并不是要求所有地方一律都要复工复产，要实事求是。（记者付丽丽）