农业农村部：动员四类主体力量参与农村疫情防控工作

人民网北京2月11日电（记者崔元苑） 11日，国务院联防联控机制就介绍加强农村疫情防控有关情况召开新闻发布会。农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智介绍了动员社会力量参与农村地区疫情防控工作的情况。

据毛德智介绍，一是激发广大农民合作社参与疫情防控的活力。春节期间，农业农村部发出了“致全国农民合作社的倡议信”。同时，专门开设了“抗击新冠肺炎——农民合作社在行动”专栏，编发交流农民合作社在抗击疫情过程中生产保供、捐款捐物、防疫消杀等方面的做法和经验。广大农民合作社积极响应倡议，踊跃参加疫情防控。

针对城市中蔬菜供应相对紧张的一些情况。农业农村部及时调度收集了近两千家农民合作社的蔬菜类产品供应信息，搞好产需供应。很多农民合作社积极参与抗疫，比如山东德州一个农民专业合作社捐赠了7万斤新鲜疏菜。宁夏平罗的一家合作社组织了5万斤新鲜疏菜，连夜驰援武汉。青海铜仁县有多家农民专业合作社联合向县红十字会捐赠了10多万元资金。

二是组织广大农业社会化服务组织参与疫情防控工作。各级农业农村部门积极组织引导农业社会化服务组织，利用好的设备、机具，比如无人喷防机具，开展农村地区的疫情防控工作。中化现代农业服务公司专门发出倡议，公益开展乡村的联合防疫消杀作业。河北武义县10家农业社会化服务组织联合使用无人机，无偿为村庄进行消杀作业。

三是充分发挥农业产业化龙头企业的作用。比如提供农产品、提供防疫物资保障。黑龙江农村农村厅、卫健委帮助一家龙头企业当天拿到浓度75%酒精的许可证号，企业马上就可以生产酒精，供应市场。还有一大批龙头企业捐赠了以亿计数的物资、资金。

四是用好乡村治理信息化平台。鼓励各地农业农村部门，各县乡村充分运用信息化手段，有效利用各类乡村治理的信息化平台开展疫情防控。比如，通过“为村”平台，及时发布疫情防控的信息；利用“村村享”平台，加大宣传频次和覆盖率，为疫情防控更好助力。