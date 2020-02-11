国家卫健委：乡村医生基本已覆盖所有农村地区 为疫情防控发挥重大作用

人民网北京2月11日电（王国菁）11日下午，国务院联防联控机制就加强农村疫情防控有关情况举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷表示，全国有144万村卫生室工作人员，绝大多数村都有乡村医生，没有乡村医生的村由乡镇卫生院人员定期巡诊为村民提供服务，乡村医生的服务基本已覆盖了所有的农村地区。

聂春雷指出，在疫情防控中乡村医生在排查外来、返乡人员，筛查发热患者方面做了大量工作，尤其在边远地区，乡村医生人手少，服务覆盖范围大，会更辛苦。这次疫情防控中，乡村医生发挥了非常大的作用。但乡村医生的医疗服务能力，特别是在疫情防控方面的能力相对不足。对此，我们重点开展了几方面工作：

一是加大对乡村医生的培训。从国家层面，通过中国继续医学教育网络平台，专门开辟了村医专栏和基层防控专栏。截止2月10日，有56万乡村医生和基层人员在这个平台进行了学习。随着对新冠病毒的认识不断加深，防控知识也在不断更新，我们及时更新网络平台课件，持续加强对乡村医生的网上培训。地方各级卫生健康部门也采取了多种形式对村医进行培训，加快提升他们防控疫情的能力。

二是加强对村医的指导。在建立医联体或医共体的地方，通过上级专业机构对村医开展防控进行指导，在没有建立医联体、医共体的地方，主要由乡镇卫生院通过乡村一体化实行包村服务。在疫情防控关键时期，每个村都要有一个上级的卫生院的医生来包村服务，在没有村医的地方也由乡镇卫生院的医生在上级专业机构的指导下，为村民做好防控服务。

三是充分利用信息化手段，利用家庭医生签约手机APP、微信、电话，加强乡医和上级医生的沟通，加强村医和居家隔离人员的沟通，提高他们的工作效率，为防控工作提供一个良好的技术支撑。

针对乡村防护物资缺乏的问题，聂春雷表示，目前防护物资缺乏是一个比较普遍的现象，特别是医用口罩等。在基层发热门诊或发热疑似患者中，有可能存在感染者，做好防护非常重要。目前，农村地区防护用品比较短缺，我们一直同相关部门努力解决，特别是要求各地在物资调配时一定要考虑基层医疗机构医务人员防护用品的供应问题，要确保基层的医务人员不要由于没有防护用品而感染。现在各地都在尽最大的努力来保证基层防护用品的供应。