农业农村部：疫情防控期间减少农村厕所不必要的清掏和转运

人民网北京2月11日电（记者孙博洋） 11日，国务院联防联控机制发布会在京举行，就加强农村疫情防控有关情况进行了介绍。会上，农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌就厕所革命在农村防疫中所起的作用进行了回应。

何斌表示，推进农村厕所革命，既是倡导健康文明生活方式的需要，也是有效预防疾病传播的一个重要措施。

何斌表示，助力农村地区疫情防控，农业农村部和卫健委一起认真研究，当前推进农村厕所革命，要突出抓好农村厕所管护工作。具体措施如下：

一是引导农民群众强化厕所清洁卫生。要利用报刊、广播、电视等媒体加大宣传力度，加强文明如厕、厕所日常管护、卫生防疫知识等宣传教育，引导农民群众对自家的户厕勤打扫、常通风，保持清洁卫生，做到地面不见垃圾、便器不见粪渍。对于农村公共厕所，也要加强日常卫生保洁，适当增加消毒频次。

二是加强厕所粪污管控。对于已经完成改厕的地区，要指导农民群众及时维修破损、渗漏的化粪池等设施，发挥无害化效果。对于使用传统旱厕的地区，要及时对粪便进行覆盖，“人粪不见面”。在疫情防控期间尽量减少不必要的清掏和转运，确需清掏的要按规范清掏。比如不得取用三格式卫生厕所的第一格、第二格的粪液施肥，不得随意倾倒或直接排放粪污，未经处理或处理后达不到无害化要求的粪污不得还田。

三是指导各地做好下一步工作的谋划。在做好疫情防控的前提下，总结好经验好做法和本地适宜技术模式，进一步完善工作方案，采取互联网、新媒体教学等多种形式，加强对农村改厕施工人员的技术培训，提升工作能力和水平，为疫情结束之后及时推进厕所革命打好基础。