农业农村部：全面落实农村保洁制度 不漏扫、不断档

人民网北京2月11日电（王国菁）11日下午，国务院联防联控机制就加强农村疫情防控有关情况举行新闻发布会。会上，农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌表示，全面落实农村保洁制度，确保垃圾有人清、厕所有人管、污水不乱倒。对于农村主干道、小广场这些公共区域的卫生，要及时清扫转运，特别是在疫情防控期间，要做到不漏扫、不断档。

何斌指出，农村人居环境整治这件事，农业农村部会同有关部门，目前正在组织各地扎实推进。以下是具体推进情况：

一是深入开展村庄清洁行动。村庄清洁行动是农村人居环境整治的基础性工作，目标就是村庄的干净整洁。农业农村部在“三清一改”的基础上，因地制宜进一步拓展内容，引导农民群众自觉打扫房前房后、屋内屋外，不乱丢生活垃圾、不乱倒生活污水、不随地吐痰、不乱堆柴草和农具，在疫情防控期间不乱丢用过的口罩，做好环境卫生“门前三包”。鼓励农民群众清理户内外杂物、瓶瓶罐罐等，铲除病媒生物的孳生环境，从源头上预防疾病的传播。同时，加强畜禽养殖管理，引导农民群众及时清扫畜禽粪污，减少人畜共患病的传播风险。

二是扎实推进农村厕所革命。要切实认识到农村普及卫生厕所对疫情防控的重要性，突出加强农村厕所粪污管控，确保今年底东部地区、中西部城近郊区等有基础、有条件的地区基本完成农村户用厕所无害化改造，持续改善农民群众的如厕环境。

三是全面加强农村生活垃圾治理。关键是要见长效，全面落实农村保洁制度，确保垃圾有人清、厕所有人管、污水不乱倒。对于农村主干道、小广场这些公共区域的卫生，要及时清扫转运，特别是在疫情防控期间，要做到不漏扫、不断档。生活垃圾应定点堆放，有条件的地区最好能够做到日产日清，无法及时清运的也要封闭管理，如果具备一定条件要及时进行消毒。

四是着力引导农民养成卫生习惯。要加大宣传力度，通过明白纸、倡议书、大喇叭等农民喜闻乐见的形式加强宣传教育，同时借助电视、广播、杂志和新媒体加强宣传，重点普及卫生厕所知识、日常保洁知识、卫生防疫知识，引导农民群众树立健康卫生理念、养成健康生活方式，提高自我防护意识和能力。

最后何斌强调，无论是春耕生产还是加强农村人居环境整治，当前都要避免大规模人群聚集式的工作或者活动，尽量采取分散式、错峰式的作业方式，同时要按照疫情防控的要求做好自我防护。