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万众一心，兆亮希望

中山大学肿瘤医院血液肿瘤科的夏忠军教授首期多发性骨髓瘤专家在线答疑直播预告

2020年02月11日10:01 来源：人民网-人民健康网

2020年的春节注定是一个令人难忘的节日，随着疫情的发展，出现医疗资源紧缺、交通不便等不利因素给广大多发性骨髓瘤（MM）患者的就诊和复查带来很大影响。疫情无情，但人间有爱，MM专家与我们零距离。为了更好的服务MM患者，中国初级卫生保健基金会特推出“万众一心，兆亮希望--多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动”，届时将邀请知名血液领域专家针对MM患者最关心的问题和疑惑提供专业有效的指导与建议。第一期《多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动》将于2020年2月11日13:30—14:30在线直播，届时特邀中山大学肿瘤医院血液肿瘤科的夏忠军教授为您讲述：在疫情当下，我们如何做好预防与就诊？以及化疗间隙如何做好居家防护？夏教授还会直接在线上接受提问，为您答疑解惑。敬请关注！

(责编：欧阳易佳、李栋)


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