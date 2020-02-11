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醉酒伤害，女大于男

2020年02月11日09:24 来源：人民网-生命时报

　　喝酒对健康的影响也有性别差异。大量饮酒对女性身体的伤害大过男性，致死风险也更高。

　　近日，美国国家酗酒和酒精成瘾问题研究所的一项新研究，从1999~2017年美国16岁以上人口死亡数据入手调查，发现因酗酒致死的人口总数接近100万人，且以每年翻一番的速度增长。其中，尤以女性增幅最大，并持续呈上升态势。尽管男性饮酒更多，但酗酒导致女性患肝硬化、大脑及心肌损伤的概率高于男性。

　　美国斯坦福大学精神病学与行为科学研究员基恩·汉弗莱博士称，酒精对女性伤害更大的一个原因是，酒精进入体内后主要驻留在体液中，而女性体重较男性轻，体液也比男性少，这意味着在摄入相同酒精量的情况下，女性血液中的酒精浓度高于男性。除此之外，女性体内的脱氢酶含量更少，不利于身体对酒精的代谢。美国哈佛大学医学博士西莉斯·罗伯·尼科尔森进一步强调，由于身体结构与化学成分不同，女性会吸收更多酒精，且身体需要更长的时间将其分解祛除，因此女性更易对酒精上瘾，并更快遭受到酒精的伤害。美国《饮食指南》为此提醒，饮酒须适度，建议女性一天喝酒少于一杯。研究结论发表在《酗酒的临床与实验研究》杂志上。▲ （陈子兮）

(责编：许晓华、李轶群)


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