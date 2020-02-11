控制“信息疫情” 加强国际合作

日前，世界卫生组织发布新闻公报，呼吁对新冠肺炎疫情出现以来蔓延的“信息疫情”（Infodemic）进行管理，并指出，网上真假不一的各种信息可能导致人们在需要帮助时，根本找不到正确的指引，反而可能被虚假信息所误导。

综合外电消息，近日，第74届联大主席穆罕默德-班迪和世界卫生组织总干事谭德塞分别在埃塞俄比亚首都亚迪斯亚贝巴和瑞士日内瓦强调，应对新冠肺炎疫情时，要避免谣言，加强团结合作。

各国应从权威渠道获取疫情信息

第74届联大主席穆罕默德-班迪在埃塞俄比亚出席第33届非盟峰会时表示，在应对新冠肺炎疫情时，要避免谣言，加强团结合作。各国应从权威渠道获取疫情信息，对来自非官方渠道的消息要谨慎对待，避免听信谣言。有关病毒技术层面消息应由授权机构提供。

穆罕默德-班迪对中国在疫情信息发布方面的做法表示赞赏。他说，中国驻联合国机构向联合国报告了有关疫情的详细情况，中国政府对疫情信息的发布及时、透明。中国政府发布的声明让外界清楚中国正在发生的疫情情况，这有利于多边合作防止疫情蔓延。

穆罕默德-班迪指出，团结和合作有利于应对疫情带来的挑战。无论在科技领域还是财政和后勤方面，都要加强团结合作。目前，已有部分国家和中国政府沟通，以了解中国需要哪些帮助。

加强与疫情相关虚假信息斗争力度

世界卫生组织总干事谭德塞强调，有关新冠肺炎的错误信息会加大医卫人员的工作难度，并向公众传播恐惧、引起混乱，因此世卫组织将从以下方面加强与疫情相关虚假信息的斗争力度。

谭德塞说，首先，世卫组织正利用现有的世卫流行病信息网络，通过世卫组织的风险沟通和“谣言传染病”管理团队，积极追踪多语种疫情相关错误信息。

其次，“谣言传染病”管理团队正在与世卫组织的媒体部门密切合作，向更广泛的受众传递疫情信息，其中包括在世卫组织网站、社会渠道以及媒体上开设“辟谣者”栏目，并通过与专家直播问答的方式来辟谣。

第三，世卫组织还与搜索引擎、社交媒体等行业公司合作，包括脸书、谷歌、腾讯、百度、推特、抖音、微博等，要求它们过滤虚假信息，并推广从世卫组织等可靠来源获得的正确信息。