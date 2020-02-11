“95后”女医生骑行300公里回武汉上班：我在，村民会安心

甘如意是武汉江夏区金口中心卫生院范湖分院的一位女医生，老家则在湖北公安县斑竹垱镇杨家码头村，两地相距300多公里。疫情暴发后，因牵挂村民们和一线的同事，这位1996年出生的女孩，孤身一人骑自行车辗转4天3晚，一路经历千难万险，终于赶回单位上班。几天来，她的故事被广泛报道，而她也成了“网红”人物。

“她就是这样的一个人。”看到网上关于甘如意骑车赶回单位上班的消息，甘如意在湖北省中医药高等专科学校的同班同学李高洁一点都不惊讶。李高洁说，甘如意其实很腼腆、很文静，没什么话。但是她做事很执着，有韧劲儿，认准的事情就一定要做，还要做好。甘如意在校两年4个学期里，从未逃过一个晚自习。有时候天气不好，也知道辅导员不会来查班了，我们就不想上自习了，可她不依，还劝我们一起去。有一次实验课要画显微镜下的细胞形态图，大家都是照着镜下图描一遍交差，可她不依，一遍一遍地画，后来交上去的实验报告上她画的形态图像打印图一样，特别漂亮。她就是这样，要把事情做到完美。

24岁的甘如意2017年从湖北省中医药高等专科学校检验专业毕业，同年9月考入金口中心卫生院范湖分院化验室工作。疫情暴发后，一直在老家休年假的她，想到单位人员紧张，决定返回卫生院上班。

“太危险了！”甘如意把想法告诉父母后，遭到坚决反对。甘如意解释：“现在疫情很严重，就是患个普通感冒，也有村民会很恐慌。自己的科室只有两个人，另外一个老同事58岁，从腊月二十九开始一个人上班，已经连续上了好多天。自己回去了，能给更多的村民化验，让他们安心，也能减轻同事的压力。”

可是，从甘如意家到武汉有近300公里，现在又封城了，没有公共交通，怎么去呢？

“不要紧，我骑车去，骑一段少一段。”甘如意告诉父母。农村出生的她，读初中的时候每天从村里到学校要骑十几公里，总共骑了两年时间，这段经历让她心里有底气。看到女儿决心已定，父母只好同意下来。

说服父母后，甘如意立即给金口卫生院院长陈宗勇打了电话，让单位开具了返岗证明，并在村里办理了临时通行证。

1月31日上午10点，在父母不舍的眼神中，甘如意背上饼干、泡面、橘子，穿上御寒的外套，从斑竹垱镇出发，踏上了返回单位的逆行之路。当她骑行50公里抵达公安县城时，已是下午3点。为了安全，她借住在父亲的一个远房亲戚家。

2月1日上午8点，甘如意继续出发，用5个小时骑了100多公里，于下午1点到达荆州长江大桥。

由于封路，桥上的工作人员不让自行车通行，甘如意只得把车寄存到大桥旁边埠河镇的一个副食店，打电话通知母亲有空去取车，自己徒步走过大桥。

“退回去我一点希望都没有，往前走，我总还是有希望到单位的！”甘如意从下午走到天黑，终于抵达荆州市区，找了几条街才找到一家旅馆，休息前就吃了一碗泡面。

2月2日一大早，甘如意在路边拦出租车，过去了十几辆车，但没有一辆愿意去武汉。到了11点，焦急的她只好找了一辆共享单车，靠着手机导航，沿318国道向武汉方向骑行。

那天下着小雨，没带雨衣的甘如意被淋得湿透，带的干粮也吃完了，只好在路边小店买了一碗泡面吃下，吃完继续赶路。晚上8点，甘如意进入潜江地界，看到路口的灯光下站着几个警察。

“这么晚了，你一个女孩子怎么还在骑自行车？”看到疲惫不堪的甘如意，潜江市公安局民警施虎帮她找了一个旅社住下，后来又打电话叮嘱她：“你晚上注意安全、不能随便开门，明天我帮你想办法。”

当晚，施虎向潜江高速交警汇报了这个情况，交警同意帮助甘如意到武汉。

2月3日，由于大雾，高速公路上午10点才开始放行。放行后，施虎果然帮甘如意找了一辆去武汉送血液的顺风车。当日中午12点多，顺风车到达武汉市汉阳区。下车后，甘如意仍是只买了一碗泡面吃，随后再次找了一辆共享单车，靠着手机导航骑过杨泗港长江大桥进入了江夏区，但是不久后，她的手机就没电了。

失去导航之后，不熟悉路况的甘如意只能逢人就问路，走了不少弯路，看见天色越来越暗，甘如意心中害怕，只得越骑越快，不敢回头。最终到达金口卫生院范湖分院时，已是下午6点。

尽管疲惫不堪，两腿又酸又痛，连走路都不大方便，但甘如意第二天就出现在了化验室岗位上，一天下来就检验了20多份血液样本。

“甘如意成绩优异，不张扬，学习踏实，每次考试基本都是班级前三名。”甘如意在学校的辅导员匡冠丫老师介绍，甘如意在校期间表现优异，经常看见她一路小跑提前来到教室预习功课。2015年递交入党申请书，2016年获得过系三好学生。2017年毕业时，成绩优异的甘如意没有像部分同学一样选择去待遇更优厚的医疗检验企业，而是通过招考进入武汉市江夏区金口中心卫生院范湖分院化验室上班。

2月6日，甘如意收到山西吕梁一位不愿留名的网友捐来的500元钱，她立即将这笔捐款转捐给了江夏区红十字会。

“我是从基层来的，我了解基层卫生院医务人员的缺乏，我愿意贡献自己的一分力量。”甘如意表示，“相信只要全国医务工作人员团结一致，一定能够战胜疫情！”（中国妇女报·中国妇女网记者 姚鹏 长江日报记者 关晓锋 林敏）