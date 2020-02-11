解放军总医院与火神山医院开展首次远程会诊
2月9日17时许，北京解放军总医院和武汉火神山医院联通了5G网络远程会诊系统。主持会诊的是解放军总医院全军呼吸病研究所所长陈良安教授。
1月30日，解放军总医院接到搭建远程会诊系统的任务后，立即与火神山医院开展系统互联互通测试联调。经过施工调试，远程会诊系统于2月4日上午正式联通。
当天在解放军总医院远程医学中心第10会诊室举行的远程会诊中，陈良安和第一医学中心重症医学科主任周飞虎、心内科主任医师薛桥等专家紧盯着电子屏幕，实时上传的患者病历、生化指标等检查结果一目了然。
在火神山医院病房，主管医生通过中国移动床旁会诊车，详细介绍患者病史，与北京会诊专家实时连线。
陈良安介绍，会诊组针对每个患者的症状集体研判后，提出调整用药、加强生命体征动态监测等个体化救治建议。“通过高效的远程医学会诊，总医院医务人员与火神山医院一线战友共同为救治患者贡献力量。”
为扎实做好危重症患者救治支援保障，解放军总医院专门组建远程指导会诊组，涵盖急救、重症、呼吸、感染、疾控、心血管、消化、心理等12个专业，20位知名专家24小时备勤。
现场指导会诊的解放军总医院领导表示，作为战略卫勤保障力量，只要有救治需要，解放军总医院一定全力支持，确保会诊专家随时待命，远程系统实时在线，为病人救治提供及时、优质、高效的服务，当好火神山医院的坚强后盾，共同把任务完成好，同心协力打赢疫情防控阻击战。（罗国金 汪学潮）
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