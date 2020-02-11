妇联一条微信“招”来29名“爱心妈妈”

一家三口，父母相继因确诊新型冠状病毒感染的肺炎进入了病房。值得庆幸的是，3岁的儿子桐桐（化名）4次检测结果均为阴性，尚未显示被感染，但谁来照看这个随父母从外省来湖南长沙定居的孩子？一时让大家犯了难。

2月7日上午，在长沙市望城区妇联的牵线搭桥下，46岁的“爱心妈妈”刘建华主动担起了这份沉甸甸的责任。

从桐桐在医院隔离检查，到2月7日出院居家隔离的整整168个小时里，许多“爱心妈妈”站了出来，用她们的细心和温情，为孩子撑起了一片蓝天。

医护“妈妈”们的不舍

“桐桐，一定要坚强哦，记得戴上口罩。”

“桐桐，你是最棒的！”

“和新妈妈在一起，可不能调皮，要多吃蔬菜和有营养的食品。”

……

望城区人民医院隔离病房门口，隔离病房主任王灿和副护士长陈阳霞反复叮嘱了十几次。在“新妈妈”的怀里，桐桐的眼睛里透出超越年龄的坚强。“孩子现在身体很健康，不过为了安全起见，我们还是要对他进行居家隔离，包括监测体温、检查身体症状、进行健康教育等，做14天的医学观察。”

王灿介绍，桐桐作为新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者，2月1日，被送到医院的隔离病区进行详细检查。“刚来的时候，面对陌生的护士阿姨，本来就害怕打针的桐桐，内心充满恐惧与惊慌，哭着喊着要妈妈，但在我们的鼓励和帮助下，很快他就适应了。”目前，桐桐的4次检测结果均为阴性，肺部CT也正常，尚未显示被感染。

“在隔离病区的这7天，他基本上没哭、没闹，我们医生跟他讲什么，他都很配合，照CT的时候，还特别注意，不碰周围的墙壁，做了检查很快回病房。”谈及与桐桐的懂事，王灿多次哽咽。桐桐对她说，“王妈妈，我不哭不闹，我在这等爸爸妈妈治好病了就来接我。”

在病房的这几天，桐桐对于身边出现的医护妈妈们，很是喜欢，经常做各种动作逗她们笑。医护人员也觉得孩子不认生、很懂事，只要一有空，都愿意陪着他，做游戏，看动画片。“我们是雷锋家乡人，把病人当作我们的亲人，这是我们应该做的。”隔离病房副护士长陈阳霞说。

父母相继确诊染上新冠病毒

桐桐一家是浙江温州人，父母亲带着孩子在望城做点小生意，由于孩子的爷爷奶奶在武汉，因此一家人年前曾到武汉探亲。

2月初，桐桐的爸爸出现了发热、咳嗽等症状，随后他妈妈也出现类似症状，经医院检验后，两人均被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎。

两人确诊后，均进行了隔离治疗。桐桐作为密切接触者，在这7天内也经过了严格的医学观察，所有指标均为正常。

但此时，一道难题也摆在了医护人员的面前：健康的桐桐住在隔离病房肯定不利于身心健康，但桐桐一家在望城又没有其他亲人，年幼的孩子生活起居怎么办？

小男孩未来14天的生活起居，牵动着很多望城人的心。一场新的爱心接力，在雷锋家乡接续展开。

30分钟内，29个“妈妈”踊跃报名

“得知这一消息时，我的第一反应就想把孩子接到自己家里照料，但医院不允许，说必须在指定地点隔离，但我目前的工作条件又不允许……”想着孩子接下来会没人照料，望城区妇联主席刘群英感到十分焦急。

不过，望城作为雷锋家乡，有着30万“雷锋百姓城管”志愿者和志愿服务的典型经验，千难万难，百姓动起来就不难。

刘群英当即编辑了一条信息，发给了区妇联兼职副主席张曼丽，区妇联兼职副主席、区人大代表谢迎辉和小青苗早教园校长唐正元等人，请他们帮忙转发。“求助信”发出后不久，报名接龙的有29人，其中，刘建华老师几次请缨，态度异常坚决。

“当时，我的眼睛就湿润了，不到30分钟，就有这么多人站出来。但我也为了难，像‘落选’的谢迎辉就反复跟我抱怨，为什么没选她，她有心理咨询师证、教师资格证，还懂中医，理应是最合适人选。”但确实名额有限，刘群英反复跟谢迎辉等“落选”的人做工作，最后取得了她们的同意，将其作为后备人选，如有需要，还可照看医护人员的子女等需要帮助的人。

在经过健康体检和取得桐桐家长的授权后，2月7日上午11时许，刘建华老师在丈夫的陪同下正式上任，接过了照顾桐桐的这一“接力棒”，成为桐桐的“新妈妈”。

刘建华告诉记者：“疫情面前，没有‘旁观者’，作为雷锋家乡人，更应该将雷锋精神转化为学雷锋的具体行动。”丈夫很是支持她的想法，但正在念大学的孩子刚开始还有点矛盾纠结，怕妈妈有危险。不过，在耐心做了孩子的工作之后，孩子也支持她的举动，临走时，还专门给她发了一段诙谐幽默的话鼓励她：“明天我娘做志愿者克哒，爹搞饭恰，我们两个轮流洗碗，一个一天，要洗干净，要抹灶，要洗锅。”

14天的新生活，她们共同创造

中午12点，医疗车将刘建华和桐桐送到了指定的隔离点。房间里早已有人收拾得干干净净。一到家，刘建华便为桐桐准备了一顿丰盛的午餐，香干炒肉，胡萝卜烧鸡，土豆片，海带排骨汤……“桐桐很懂事，也很坚强，他不要我喂，吃完饭没多久，就睡着了。”

下午2点，桐桐醒来，刘建华给他准备了很多玩具和益智游戏，两人相处得十分融洽，笑声在房间里不断荡漾，这里又有了新春的气象。

刘建华说，接下来的14天里，她将和桐桐一起生活。“肯定是丰富多彩的，也会让孩子终生难忘，人生路上又多了一个爱他的妈妈。”

笔者了解到，在来之前，刘建华还和学校的老师们备足了功课，除了准备好孩子们爱看的书籍、爱玩的玩具、爱做的游戏外，还将邀请其他老师对桐桐进行网络授课，让这个14天变得更加温暖，更加厚实。（093413）