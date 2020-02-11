热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“在做好防疫前提下恢复生产”海南白沙黎族自治县茶园迎来节后复工

2020年02月11日08:49 来源：中国妇女报

　　近日清晨，在海南省白沙黎族自治县牙叉镇五里路有机茶园里，一垄垄整齐的茶树在晨曦中吐露春芽，而在茶园旁的蚯蚓养殖示范基地里，总能看到建档立卡贫困群众符秀香正半蹲着细心地筛捡蚯蚓粪，随后，将其装上手推车，准备运往茶园开垄放肥。

　　早在2月2日，五里路茶园已经迎来了节后复工的首次春茶采摘。茶垄间，一名名工人采摘动作娴熟，在一掐一拧瞬间，一枚枚翠嫩的茶叶尖芽就已入篮筐里。

　　“在做好防疫前提下，鼓足信心恢复生产，咱茶园优先安排春节期间没有长途外出的员工复工，入园前测体温，采摘前酒精消毒双手，工作期间全程戴口罩，茶园午餐实行分餐制……”对于茶园开工的各个环节，身为全国巾帼建功标兵、海南省妇联七届常委、五里路有机茶业有限公司党支部书记的符小芳要求细之又细。

　　符小芳说，受疫情影响，企业运营也面临不小的压力，但是，有百余户建档立卡贫困群众入股五里路茶园或在此务工，茶园要扛起省扶贫龙头企业与非公党支部的责任担当，日常管护与经营不能有半点松懈。

　　五里路茶园开工这两天，已有60多名建档立卡贫困群众返回茶园赶工，培土、放肥、采摘，大家干劲十足。（记者刘旭/薛盛萍）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn