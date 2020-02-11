“在做好防疫前提下恢复生产”海南白沙黎族自治县茶园迎来节后复工

近日清晨，在海南省白沙黎族自治县牙叉镇五里路有机茶园里，一垄垄整齐的茶树在晨曦中吐露春芽，而在茶园旁的蚯蚓养殖示范基地里，总能看到建档立卡贫困群众符秀香正半蹲着细心地筛捡蚯蚓粪，随后，将其装上手推车，准备运往茶园开垄放肥。

早在2月2日，五里路茶园已经迎来了节后复工的首次春茶采摘。茶垄间，一名名工人采摘动作娴熟，在一掐一拧瞬间，一枚枚翠嫩的茶叶尖芽就已入篮筐里。

“在做好防疫前提下，鼓足信心恢复生产，咱茶园优先安排春节期间没有长途外出的员工复工，入园前测体温，采摘前酒精消毒双手，工作期间全程戴口罩，茶园午餐实行分餐制……”对于茶园开工的各个环节，身为全国巾帼建功标兵、海南省妇联七届常委、五里路有机茶业有限公司党支部书记的符小芳要求细之又细。

符小芳说，受疫情影响，企业运营也面临不小的压力，但是，有百余户建档立卡贫困群众入股五里路茶园或在此务工，茶园要扛起省扶贫龙头企业与非公党支部的责任担当，日常管护与经营不能有半点松懈。

五里路茶园开工这两天，已有60多名建档立卡贫困群众返回茶园赶工，培土、放肥、采摘，大家干劲十足。（记者刘旭/薛盛萍）