山西省卫健委开通绿色审批通道 保障疫情防控

2020年新春爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,全国各地打响了疫情阻击战,各地机关部门在春节期间提早结束休假,奋战防控前线,全力以赴参与到这场没有硝烟的战“疫”中,山西省卫生健康委就是其中的一员。针对当前抗疫急需品生产和服务企业,山西省卫生健康委开通绿色审批通道,简化程序,特事特办,急事急办,正常平均二十多天的审批现在仅需36小时。

据山西省卫健委行政审批处处长赵增立介绍,为了应对疫情防控,此次绿色审批通道主要有两项,一是高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输审批,二是为用于传染病防治的消毒产品生产企业,办理消毒产品生产企业卫生许可。由省卫健委和卫生监督所6名行政审批、现场审查专家远程指挥指导,就近调动监督机构的40余名工作人员,为分布在50多个县(市、区)的53个申请单位快速进行现场审查和资料准备,主动帮助企业协调样本递送,由省疾控中心组织专人专班接收样本和检测。线上咨询指导、网上申报预审等各环节都有工作人员昼夜加班,基本实现了企业申请即来即办,审批服务高效快捷。据统计,高致病性病源样本运输已经办理60家,消毒产品生产企业卫生许可31家,已经预约、正在办理的各有20多家。此次绿色审批通道采取告知承诺和容缺许可的模式,要件审查、辅件暂缓。

企业代表向媒体展示感谢信

山西澳洲达耐药业有限公司负责人师斌给山西卫健委特意送来了感谢信,他说:“这次在疫情面前,卫健委一线人员的工作态度和勇于担当的精神让我肃然起敬,我们企业会尽全力保证生产,保证质量,并承诺绝不涨价。”(萧扬 张婧)