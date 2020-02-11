与病毒战斗 为希望拼搏

抗击新冠肺炎疫情，湖北、武汉从来不是“一个人在战斗”。

许多人都通过不同的方式，尽其所能，向湖北、向武汉提供帮助，或捐钱、或捐物。

同时，多地派出医疗队出征援鄂，义无反顾，驰援力量已超1.1万人。

在这些援军中，医护人员忘我工作、甘于奉献、救死扶伤的故事比比皆是，让人感动至深。

本版选择了北京市属医院支援武汉医疗队的三个故事，以飨读者。

清华长庚医疗队——

“相信科学，咱们能挺过去”

韩冬野

1月30日，按照北京市属医院支援武汉医疗队的整体安排，北京清华长庚医院援鄂医疗队的11名队员分别编入早9点、下午3点、晚9点的三班，开始为确诊患者服务。

早7点洗漱吃饭，第一波队员乘坐班车准时出发，前往华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区。虽然接诊的是新型冠状病毒感染肺炎的确诊患者，但大家均来自疫情相关的科室，并且均经过专业防护培训，所以心态很平和，一起喊了加油的口号。

下午上班的队员，则在上午去超市采购生活用品。“一旦进入隔离病房，我们必须要自我隔离，不能随意出入、接触外人。”呼吸/感染专业护士孙雪洁说。

清华长庚援鄂医疗队的第一个班：8名护理人员分两批进入医院西区12楼病区；3名医师与1名同仁医院医师、2名当地医师，共同负责12楼与10楼两层楼的46位患者。进入隔离病房前，队员互相协助和检查防护用品是否穿戴到位，做好自我防护工作。

一个班6小时，医师们组织查房，针对患者的病情开立相应的医嘱，护理人员为患者测量生命体征、执行给药和静脉输液等操作、提供生活护理和心理支持、执行入室环境介绍和健康宣教……

第一个班结束，队员们有两点一致感受：最累的不是上班，而是穿脱防护服；对于患者来说，情绪的安抚与对症治疗同等重要。

穿防护服平均需要大约半个小时的时间，刚刚穿戴好，会感觉透不过气，浑身冒汗。即使佩戴护目镜前在其内侧涂抹了洗涤液，仍然很快就变得雾气蒙蒙。为方便辨认，大家相互给对方防护服前后写上名字。防护服像一个不透气的“套子”，穿上了它，医护人员在接下来至少6个小时里，不能吃喝、不能上厕所，不断完成医疗照护工作。

为此，一些医护人员在长大后第一次穿上了纸尿裤。而越严密的防护就意味着越喘憋、口干，甚至头晕、头痛，护目镜上的雾气形成了水珠，不断地下流，身体里的水都化成了汗，把衣服湿透了。“最舒适的时候就是洗手后的清凉，能瞬间凉快两三秒。”孙雪洁说。

在成人病房中，年轻的患者36岁，年长的则有87岁了。“走到患者的身边，能看到那眼神里充满了对疾病的恐慌和对活下来的渴望。”清华长庚援鄂医疗队队长郭军说，除了维持患者生命体征、对症给药，给予患者更多的关心和心理安慰，是医护人员做得更多的事情，和救治同等重要。

危重患者会不断地按铃，诉求自己的痛苦，护士一遍一遍进入病室安抚情绪。“室内是空间紧促的病房，身边都是呼吸困难的病友，外面是一座空城，面前的医务人员穿得像‘太空人’，我们站在患者的角度，能理解他们几乎崩溃的心理。”郭军说。

结合不同患者的病情，郭军会和患者针对性对话，给危重症患者解释病情时说得尽可能详细些，给年轻的病人则多输入信心。比如，面对一位同龄的男患者时，郭军说：“你40岁，我也40岁，咱们这个年龄是抵抗力比较强的。你已经发病15天了，差不多到极限了，要对自己有信心，症状会渐渐好转的。”

郭军和患者强调最多的话是：“相信科学，咱们能挺过去。”

“从隔离病区走出来，摘掉口罩帽子看到自己的脸被汗渍泡得浮肿，勒痕触目惊心。照镜子时第一次觉得自己毛孔怎么那么粗大，皮肤粗糙，嘴唇发紫，真是丑爆了。”孙雪洁说，“还有病患不断收治住院，我们的工作将日复一日进行下去，直至疫情控制。”

北京胸科医院医疗队——

“这里就是没有硝烟的战场”

丛 林

1月30日，首都医科大学附属北京胸科医院重症医学科医生张楠等人，第一次进入隔离病房，正式进入抗击疫情的最前线。他们一个班次的工作时间是6小时。

张楠说，虽然工作量并不是很大，但穿上隔离服带来的呼吸不畅、脱水等问题，让整个人很疲惫，经过几天适应才好了。到武汉以来，感受着紧张的抗疫氛围，看着医护人员每天的状态，体会到病人紧张的情绪，张楠第一次感受到什么是没有硝烟的战场。

问：6个小时的工作后，状态如何？这工作是一个什么样的强度？

张楠：在隔离病房里工作量其实不是太大，比在自己医院还要轻松一些。但是，在自己医院穿的毕竟是普通的衣服，在这要穿防护服，戴N95口罩，穿隔离衣，戴鞋套，捂得非常严实。喘气稍微有点费劲，出汗非常多。举个例子吧，我昨天是夜里12点进的隔离病房。进去之前，我喝了一瓶矿泉水，刚穿上衣服就开始冒汗，然后一直就在出汗。出汗以后非常渴，衣服都湿透了。回到清洁区补了1000毫升水才有尿。6个小时的班其实时间不长，但是感觉疲劳程度要比平时的班大很多。

问：当地的医护人员和市民看到北京来的医疗队，是什么样的态度？

张楠：武汉协和医院西院的医务人员看到咱们来了很高兴。来了帮手了，还有专家，可以帮助他们制定一些方案和策略，能更好地把防护做到位，做得更精准一些，质量把关能得到更好保证。

我们能够接触到的市民比较有限，比如酒店的保洁阿姨，还有外面超市、药店的售货员，他们对我们的到来也都表示欢迎和感谢，对我们非常友善。

问：从你的视角看，怎么形容现在的氛围？

张楠：以前抗击SARS的时候，大家都说是一场没有硝烟的战场。这次媒体也在说这是没有硝烟的战场。我们都是和平年代的人，没有经历过战争，所以对这句话的理解只停留在表面。

来到武汉，进了病房之后，尤其是我们那天交接班的时候，看到那么多护士，有他们本院的，也有北京的，大家一窝蜂地都进到准备间里面穿隔离衣，穿防护服，然后就义无反顾地拉开了病房的门，走了进去，一个个非常坚定地走了进去。

我想，鉴于目前武汉的状况，全国各地的医护人员都来支援，都是这么一个流程，大家做好准备就上了一线，义无反顾。刹那之间我就明白了什么叫没有硝烟的战场。

首都医科大学宣武医院医疗队——

“虽然你看不到，但我口罩后面是微笑”

郭 京

2月3日，我再次进入病房工作，熟悉了环境，一切变得亲切而顺手，就连厚厚的防护服好像也不再那么憋闷了。

早交班结束后，我和协和医院的护士瞿颖一起，与每名患者打招呼，了解他们的需求。之后是为患者测量体温、脉搏、呼吸、血氧饱和度以及进行个性化的服药、输液。

在病房里转上两圈，让我感觉浑身冒汗。然而在忙碌的工作中，我始终保持着轻松的心情，在雾气腾腾的护目镜和严实的口罩后，我始终面带微笑，虽然患者看不清我的表情，但我工作的好状态，让我负责的患者面对治疗也显得更积极、乐观。

这个过程中接到一个呼叫，响应后我走到床前准备为患者更换输液。这名患者显得很焦虑，过程中不停提问：“我家里人都不在身边，连个给我送东西的人都没有。姑娘，我该怎么办啊？你说我得在这里住多久啊？”

一连串的问题让我感觉到他也许并不缺少物品，缺少的是家人在身旁的陪伴和关心。

为了减轻患者的心理负担，我耐心地听他诉说，在他停顿的时候我插空问了一句：“您今天是不是好多了？”

“好多了。”

“加油啊！”

“哎，谢谢！”

之后，他主动告诉我这两天体温降下来了，身上好像也有劲儿了。

我一边换液，一边安慰他说：“一切都在好转呀！我是从北京来的，我的许多同事也在这里。不光是北京，很多省市都派了很棒的医疗队来。国家非常重视，您就放心治疗吧，一切都会好起来的。”

他仿佛从我的话语中得到了安慰，连连道谢，还说想戴上眼镜看看我长什么样子。

我说，您不用看清楚我，我给您在床边墙上贴了一张纸片，等您恢复点了可以戴上眼镜看看。我在纸上写的是：一切都会好起来的。请您加油再加油，我们一起努力再努力！

下班前我特意去和这名患者道别，他看见我，只说了两个字：“加油！”

结束了一天的工作，身体很疲惫，但当我走出医院大门，暖暖的阳光照在身上，我想，今天也是阳光明媚的一天，明天只会越来越好！我们一起加油吧！

（作者为首都医科大学宣武医院普外科护士）