“再等一下，彩虹出现就天晴。”面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，在江苏常州创业的“90后”台湾姑娘宋彤大年初三开始创作一首名为《陪你等天晴》的歌曲。连日来，她反复练习，不断打磨，情到深处，不禁落泪。

“你好吗？天空灰得看不清你的模样，我在遥远的城市牵挂。点一盏灯，照往你的方向。”歌词写道：“多希望，像记忆中你笑得那么开朗。你倦容的眼神下，是不是渴望一双温暖的手将你拥在怀里。不让你再，再受伤。”

“我只希望这首歌能让更多武汉人听到，给他们一点点温暖。”春节假期宋彤回到台湾，她在接受记者微信采访时表示，她虽然人在高雄，但每天都会关注武汉乃至大陆的疫情进展，身边的很多台湾朋友也都想为大陆疫情做点事情。“我是学音乐的，所以就想到了创作一首歌为武汉同胞鼓劲。”

2017年开始，热爱艺术的宋彤长期跟随台湾音乐剧团到大陆各地巡演。2018年5月，宋彤随团队来到武汉演出，停留了十几天。虽然时间不长，武汉却给她留下了深刻的印象。

“在武汉，我第一次看到了长江、黄鹤楼，以前只在课本、古诗里了解过它们，亲眼看到的感觉很不一样，回去我还跟身边的台湾朋友炫耀了很久。武汉的菜也特别好吃。”回忆起第一次到武汉的经历，宋彤依然特别兴奋。

音乐剧演出结束后，宋彤所在的团队还去了武汉的一家养老院，给老人表演才艺，送去礼物。

令宋彤最为感动的当属热情好客而又性格坚毅的武汉人。

“在武汉的十几天，身边的人对我们都十分友善，像家人一般关心，至今我的微信朋友圈依然有很多武汉朋友关注、点赞，我们也会相互问候。”宋彤说，在武汉，完全没有异乡的感觉，很温暖。

疫情发生后，宋彤一度不敢看手机，不想看到增长的确诊病例数字。“看到武汉‘受伤’，我心里难受。在我还能看书、喝茶的当下，有多少人在和病毒搏斗，有多少医护人员冒着被感染的风险不眠不休。”

“我并不是个特别会说话的人，总是把想说的话写成歌。让我们一起等，等2020的天晴。”宋彤说。

她的愿望，也正如歌词中所写的：“我知道这痛你忍住不喊，你不用说话，不要害怕，我会一直一直在这里。为你盖一座城堡，为你挡住乌云，再等一下，彩虹出现就天晴。”

正在指导宋彤修改、完善歌曲的音乐总监黄子轩告诉记者，他们团队最近一直在加班加点打磨歌曲。“我们希望用音乐抚慰心灵，给更多受疫情影响的大陆同胞鼓劲、加油！”

（据新华社南京电）