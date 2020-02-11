构筑起疫情防控的人民防线（坚定信心 同舟共济）

习近平总书记10日在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

连日来，各地各部门同心协力、英勇奋斗，继续加强联防联控，采取切实有效措施，确保疫情防控工作有力有序、科学周密推进。

积极调配物资

做好市场保供

工信部最新统计显示，截至2月9日24时，工信部组织医疗物资企业复工扩产，累计向武汉市及湖北全省调拨47.01万件国标医用防护服，组织发送医用隔离眼罩/医用隔离面罩35.78万个、84消毒液6.45万箱、免洗手消毒液31.25吨，全自动红外测温仪663台。

截至2月8日，邮政企业、快递企业承运、寄递疫情防控物资累计10552吨、包裹4751万件，发运车辆3331辆次，货运航班120架次，有效缓解了运输紧张的局面，为打好新冠肺炎疫情防控阻击战发挥了重要支撑作用。据了解，疫情发生以来，国家邮政局组织中国邮政、顺丰速运等企业开通国内和海外两条抗疫救援物资“绿色通道”，确保医疗用品、设备等紧急物资第一时间运送至抗疫一线。国内主要快递企业于2月10日将陆续恢复正常运营状态，更好满足疫情防控物资和人民群众日常基本生活物资的运输和寄递。

为切实做好武汉等重点地区市场应急保供工作，国家相关部门决定从第二批进口充实中央储备冻肉货源中，安排一部分应急储备调拨至武汉。10日上午，专为武汉市调拨的首批8个经上海洋山港进口的冷藏集装箱、196吨中央储备冻肉，由上海铁路芦潮港站紧急发出，预计于11日18时运抵武汉。从2月10日至14日，中粮集团有限公司计划5天内用80个冷藏集装箱，从上海调拨2000吨冻肉专供武汉储备。

复星基金会联合中国光彩事业基金会日前向国家医疗队捐赠5000套医疗级防护服，其中2000套是最高等级防护服，可进入重症监护室。这批物资从上海发出目前已送达华中科技大学同济医学院。截至2月8日，复星基金会“抗击肺炎疫情”专项基金已向湖北、重庆、浙江温州等疫情重点地区的医疗机构联合捐赠口罩近16.6万个、防护服32.9万套、护目镜9500个、无创呼吸机16个。

简化工作流程

线上服务便民

网联清算有限公司日前表示，在相关部委统一部署安排下，网联平台将于近期在全国范围内开展扫码缴税便民业务，助力新冠肺炎疫情防控。纳税人使用微信、支付宝等支付工具扫码，即可开启扫码缴税业务，通过绑定银行账户实现便捷缴税、全程跟踪。扫码缴税方式下，纳税人足不出户就能在线完成“非接触式”办税缴费，避免了前往办税现场接触密集人群的交叉感染风险，避免了接触办税现场服务窗、密码键盘等公用设备的潜在感染风险。据了解，扫码缴税目前受理税种覆盖增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、印花税、车辆购置税、契税等约20个税种，可保障5万元以内小额缴税，全面支持小微企业与个人的缴税需求。

新冠肺炎疫情发生以来，中国出口信用保险公司开辟理赔服务绿色通道，优先处理受新冠肺炎疫情影响出口企业的出险理赔，简化程序，在贸易真实的情况下放宽理赔条件，支持保障新冠肺炎疫情防控和实体经济发展。据介绍，新冠肺炎疫情发生后，中国信保紧急出台进口预付款保险专项政策，针对新冠肺炎疫情防控物资的进口需求，下放承保权限、放宽承保条件、简化承保流程、提高审批效率。截至2月7日，中国信保出具防疫物资进口预付款保险保单49张，承保金额超过1000万美元。

面对新冠肺炎疫情，中国人寿保险股份有限公司2000多名理赔工作人员在家采取7×24小时轮番线上远程值班，针对感染新冠肺炎的客户推出取消相应的纸质版理赔申请资料、取消定点医院限制、取消等待期限、取消药品和诊疗项目限制、取消免赔额等服务举措，实时快速响应客户理赔需求。截至2月9日，中国人寿寿险已快速完成27例确诊及疑似患有新冠肺炎客户（含一线抗疫人员）的理赔，给付341.84万元。同时，公司排查出23个省份291名疑似或确诊新冠肺炎等与本次疫情相关客户。

加大支持力度

金融助力抗疫

中国银联联合主要商业银行紧急制定手续费优惠方案，在疫情防控期内，对重点地区实行取现减免、消费服务手续费优惠等措施。对湖北辖内的境内银联卡跨行取现业务，免收银联网络服务费和受理机构代理手续费，目前各发卡机构也在积极研究持卡人取款手续费用优惠减免措施并推动业务技术调整事宜。同时，对各地疫情防控相关的医院、慈善机构减免发卡行服务费和银联网络服务费。对全国范围小微商户银联二维码收款交易，银联按比例向收单机构或服务商返还手续费，降低小微商户的收单手续费成本。与此同时，中国银联积极协调主要成员机构，了解其主要业务需求等情况，成员机构紧密配合银联，共同维护支付清算工作的稳定。

中国工商银行设立支持新冠肺炎疫情防控专项基金20亿元，为抗击疫情相关企业提供股权融资等支持，助力防疫相关企业增强资本实力和抵御风险能力，提升物资生产和服务保障能力。自1月24日以来，工行已紧急投放贷款超过430亿元，有效支持了防疫企业以及其他企业生产经营。据介绍，工行支持疫情防控专项基金由工行旗下债转股实施机构——工银投资联合北京分行和湖北分行共同设立。基金主要投资于湖北等疫情严重地区和北京等重点防控地区，重点支持医药和医疗器械生产流通，与疫情防控相关的信息技术、制造业、物流运输、环保产业、生活必需品保障，以及防疫体系建设相关领域的企业。通过简化流程，创新优化投资方式，支持企业增加资本。

（综合本报记者王政、李心萍、沈文敏、吴秋余、王观、葛孟超、杜海涛、曲哲涵报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 04 版）