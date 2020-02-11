严惩十类妨害疫情防控违法犯罪

2月10日下午，中央依法治国办、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等6家单位联合举行新闻发布会，主题是“防控疫情、法治保障”。会上介绍了制定实施《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》（以下简称《意见》）。

北京青年报记者从现场获悉，2月6日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发了《意见》。《意见》要求准确适用法律，依法严惩十类妨害疫情防控的违法犯罪，分别是抗拒疫情防控措施犯罪，暴力伤医犯罪，制假售假犯罪，哄抬物价犯罪，诈骗、聚众哄抢犯罪，造谣传谣犯罪，疫情防控失职渎职、贪污挪用犯罪，破坏交通设施犯罪，破坏野生动物资源犯罪，以及妨害疫情防控的违法行为。

《意见》指出，要依法严惩抗拒疫情防控措施犯罪。明确对确诊病人、疑似病人拒绝执行疫情防控措施，故意传播新冠病毒，危害公共安全的，以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。其他拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起新冠病毒传播或有传播严重危险的，以妨害传染病防治罪定罪处罚。以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法采取防疫、检疫、强制隔离、隔离治疗等措施的，以妨害公务罪定罪处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，以妨害公务罪定罪，从重处罚。

依法严惩暴力伤医犯罪。在疫情防控期间，故意伤害医务人员造成轻伤以上的严重后果，或者对医务人员实施撕扯防护装备、吐口水等行为，致使医务人员感染新冠病毒的，以故意伤害罪定罪处罚。随意殴打医务人员，情节恶劣的，以寻衅滋事罪定罪处罚。采取暴力或其他方法公然侮辱、恐吓医务人员的，以侮辱罪或者寻衅滋事罪定罪处罚。以不准离开工作场所等方式非法限制医务人员人身自由的，以非法拘禁罪定罪处罚。

依法严惩制假售假犯罪。生产、销售伪劣产品，假药、劣药或不符合标准的医用器材的，以生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪，生产、销售劣药罪或生产、销售不符合标准的医用器材罪定罪处罚。

依法严惩哄抬物价犯罪。囤积居奇，哄抬疫情防控急需的防护用品、药品或者其他涉及民生的物品价格，牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，以非法经营罪定罪处罚。

依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。假借疫情防控名义骗取公私财物或公众捐赠款物，数额较大的，以诈骗罪定罪处罚。假借疫情防控名义，实施虚假广告行为，致使多人上当受骗，违法所得数额较大或有其他严重情节的，以虚假广告罪定罪处罚。聚众哄抢公私财物特别是疫情防控和保障物资，数额较大或有其他严重情节的，对首要分子和积极参加者，以聚众哄抢罪定罪处罚。

依法严惩破坏野生动物资源犯罪。严格依照刑法、野生动物保护法的规定，严惩破坏野生动物资源犯罪，实现对相关犯罪“从猎捕杀害到餐桌”的全链条惩治。特别是非法经营非国家重点保护野生动物及其制品，扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。知道或应当知道是非法狩猎的野生动物而购买的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。《意见》还明确要依法严惩造谣传谣、失职渎职、贪污挪用、破坏交通设施犯罪以及妨害疫情防控的各类违法行为。

根据《意见》，对于在疫情防控期间实施有关违法犯罪的，要作为从重情节予以考量，依法体现从严的政策要求，有力惩治震慑违法犯罪。

（记者 高语阳）