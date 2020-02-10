国家卫健委：19省份对口支援湖北16市州及县级市

人民网北京2月10日电（董童）10日，国家卫生健康委于官网发布消息称，为坚决落实党中央、国务院决策部署，全力支援湖北省开展新型冠状病毒肺炎防治工作，坚决打赢疫情防控阻击战。国家卫生健康委举全国之力，集优质资源，建立省际对口支援湖北省除武汉以外地市新型冠状病毒肺炎医疗救治工作机制，统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市16个市州及县级市，确定对口支援关系。

据了解，国家卫生健康委充分考虑疫情现状、人力资源储备及受援地市医疗资源缺口等情况，在原有外省医疗队支援的基础上，按照原有关系不变、应补尽补的原则，统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市16个市州及县级市，确定以下对口支援关系：重庆市、黑龙江省支援孝感市，山东省、湖南省支援黄冈市，江西省支援随州市，广东省、海南省支援荆州市，辽宁省、宁夏回族自治区支援襄阳市，江苏省支援黄石市，福建省支援宜昌市，内蒙古自治区、浙江省支援荆门市，山西省支援仙桃、天门、潜江3个县级市，贵州省支援鄂州市，云南省支援咸宁市，广西壮族自治区支援十堰市，天津市支援恩施土家族苗族自治州，河北省支援神农架林区。

国家卫生健康委要求各支援省份切实提高政治站位，和受援地市共同协商，确定支援安排，以解决当地医疗卫生资源缺口为基础，组建由医护、管理、疾控专业人员组成的支援队伍，实地支持与远程医疗服务相结合，多措并举开展对口支援工作，同时，要兼顾本地区疫情防控需求，共同做好医疗救治工作，努力提高收治率、治愈率，降低感染率、病死率。