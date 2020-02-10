侧记：基层社区疫情防控如何不留死角

人民网北京2月10日电（李凌宇）“支持社区工作者要出实招。”2月10日，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良在国务院联防联控机制新闻发布会上说。

社区疫情防控工作是否存在死角？居家隔离人员医学观察技能不专业怎么办？养老机构如何应对春节期间爆发的疫情？下午3时，国务院联防联控机制新闻发布会介绍了加强基层社区疫情防控的有关情况。应对疫情出实招，招招有针对性。

发布会一开始，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋就通报：“通过今天的数据分析，武汉、湖北、全国治愈比例均明显上升，说明全国各地的医疗救治效果初步显现。”

当前，随着返程、复工高峰的到来，基层、社区是疫情防控重点中的重点。关于如何支持社区工作者进一步做好社区防控工作，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良进行了回答。

“随着陆续复工复产，外地返程人员会不断增多，这必然给流入地的城市带来一定的疫情防控压力。返程人员应积极配合社区防疫工作，树立我为人人，人人为我的意识。”

“支持社区工作者要出实招。疫情发生以来，平均6个社区工作者守护着一个社区，工作十分辛苦。”陈越良说到。为减轻社区工作者的工作负担，民政部有关司局开发了《社区“三社联动”线上抗疫模式工作导引》(第一版)，协助社区工作者开展工作，并于昨天发布。

此外，居家隔离人员的健康问题也备受关注，其中关注点不乏为是否会对居家隔离人员进行随访，采取何种方式进行随访等。北京市月坛社区卫生服务中心主任杜雪平对居家隔离人员的管理问题做出了回答。她指出居家隔离人员应该属地化管理，也需要大家配合上门随访人员工作。

基于此，随访是否会造成交叉感染的问题也随之而出。陈越良回应说：“社区防控要讲科学，如今很多社区已不再使用传统登记方式，而是通过扫描二维码、微信小程序等方式进行实时录入汇总，最大限度避免近距离接触而产生的交叉感染风险。”

疫情下，全国多地区对婚姻登记工作进行了管制。关于疫情期间如何进行婚姻登记，以及何时恢复婚姻登记工作，民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示“婚姻登记机关由于自身属性，是疫情防控的重点场所。”

对于已经停止婚姻登记的地方，会视当地疫情情况逐步恢复登记。现正常开展婚姻登记的地方，要加强对婚姻登记场所的消毒，同时对登记人员做好检测和防护，鼓励分批、分时段进行登记，尽量减少人员聚集。

“只要两个人感情深厚、身体健康，哪天登记都是一个好日子，都值得纪念。”杨宗涛说。

此次疫情的患者主要集中在中老年人。日前，民政部对养老机构新冠肺炎疫情防控指南（简称《指南》）进行了更新。发布会上，民政部养老服务司副司长李邦华就更新的第二版《指南》改善了哪些问题，养老机构如何做好疫情防控工作进行了解答。

“和第一版相比，第二版《指南》一是完善了养老机构的出入管理，明确了疫情期间禁止进入养老机构的六类情形。二是明确了疫情处置的相关要求，从原来的45条优化为现在的34条。”

春节期间，有的老人回家过年，有的老人留在养老机构过年。李邦华建议回家过年的老人暂缓回到养老机构；也建议亲属尽量采取电话、视频等方式问候留在养老机构过年的老人。

基层社区疫情防控工作是一张广而密的网。社区疫情防控工作是否存在死角？居家隔离人员医学观察技能不专业怎么办？基层社区医疗卫生机构医务人员发挥了哪些作用？陈越良、杜雪平两位专家分别做出了回答。

“目前有些地方确实存在社区防控人手不足、防控物资短缺、防控条件简陋、防控措施不严、防控手段滞后等问题，必须加快补齐短板。”

首先要落实防控责任。实行24小时值班制度的重点地区若人手不足，可派机关事业单位人员到社区帮助工作。其次为社区配备必要的防疫物资。此外，要完善管理制度。要积极推广社区进出凭证信息化等。提高精细化水平并坚持依法防控。”

“自身身体的医学观察一般要求每天监测体温2次，室内通风2次。如果出现新冠肺炎相关症状，需及时联系基层医疗机构，把家庭医生、居委会、民警和民政等各方面力量组织起来建立防控的工作组织体系，实现网格化管理，地毯式排查，各方承担好自己的责任。

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新冠肺炎疫情防控阻击战是一场没有硝烟的总体战，面对疫情需行为谨慎，但无需恐慌，发布会上倡导从我做起，积极配合社区防疫工作，防疫情于“最后一公里”。明日，国务院联防联控机制发布会将围绕着加强农村疫情的防控如期展开。