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防控一线的社区工作人员“压力山大” 专家支招缓解心理问题

2020年02月10日17:06 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月10日电 （记者许心怡）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。对于“目前防控一线的社区工作人员的工作压力很大，心理压力也很大”的问题，中科院心理研究所副所长陈雪峰表示，社区工作人员在抗击疫情的一线，他们是在帮助我们，保护我们的家园，所以我们对社区的工作人员应该尊重、理解、支持、配合和关爱。

在心理防护方面，陈雪峰为社区工作人员提出了三点具体的建议：

一是要理解他人。如果在工作中遇到了工作对象很不配合的时候，先表示理解，大部分人都是可以配合的，只有极少数人可能受疫情的影响比较大，情绪和行为很难控制，容易冲突。在这种情况下，先表示理解，这有助于平复他的情绪，也有助于后期工作的开展。

二是理解自己。在应激的情况下，社区工作者有些人也会感觉到自己的情绪很不稳定，容易生气、容易着急，不理解时容易委屈，甚至遇到自己无能为力的事情时会非常抑郁，甚至会有负罪感。有的人觉得自己的注意力、记忆力、睡眠都受到了影响，这些是在应激状态下的正常反应，也要理解自己有这样的反应，如果很难受，要暂时停下来，找一个稍微安静点的地方做深呼吸，稍微一点的缓解、调节，也会有比较好的效果。

三是要保护好自己。如果是工作压力很大，心理和身体很不舒服，或者家里有重要的事情，要及时和同事、上级沟通，必要时可以停止工作或者是轮换工作。如果自己调整不好，也可以拨打心理援助热线寻求专业的帮助。

陈雪峰呼吁，如果有条件的话，地方可以发动专业机构和行业组织力量，给有需要的社区一线工作者提供必要的心理服务。

(责编：刘卿、李栋)


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