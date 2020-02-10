如何保障封闭社区居民的日常生活需求？民政部回应

人民网北京2月10日电 （许晓华）疫情期间，如何保障封闭社区的居民生活必需品的供应？民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，为了全面应对新冠肺炎疫情，保障社区居民生命安全和身体健康，全国多地实施社区、小区封闭管理的措施，严格限制居民进出，对避免人员聚集和交叉感染具有重要的作用。为满足封闭社区居民的日常生活需求，目前各地主要采取了四方面的措施。

一是规范社区出入管理。在严格做好防护和体温测量的情况下，尽量允许每户家庭派员外出采购生活物资，以满足正常生活需要。

二是安排社区工作者代购。针对特殊群体、困难家庭和居家隔离人员进行帮扶关怀，帮助购买各类生活必需品，并送到家门口。

三是组织社区周边货源配送。对接一些大型连锁企业和社区周边超市、便利店等，在社区内部设立生活物资销售点。

四是设置社区快递、外卖配送区域。为方便社区居民线上购置生活用品，部分社区设定快递、外卖配送区域，由快递员将居民购买的生活用品送至指定区域，并由收件人无接触式领取。在保障快递外卖正常配送的同时减少人员聚集。部分有条件对快递人员和车辆、物品进行消毒的社区，履行登记消毒手续后允许快递人员将快递投入智能快递箱。