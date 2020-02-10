中国保健协会：提高免疫强健身体 助力行业有序复工

“服用抗生素没有预防和治疗效果”“保健食品不是药品”“要促进个人免疫力提升”……近期，中国保健协会发布了《关于防控新型冠状病毒肺炎的保健建议》。中国保健协会副理事长兼秘书长徐华锋表示，目前不少人对基础营养保健与疫情期间的健康干预区别不清楚，滥用抗生素、乱服中药、错用保健品等现象存在。《建议》将健康干预单独提出来，希望提高公众健康素养，在疫情期间对信息科学认知，助力行业有序复工。

记者梳理发现，《建议》分为六个章节，分别是保健方法、营养膳食、运动锻炼、心理调节、卫生防护、健康干预，在每一项下又有若干建议，帮助公众科学认知和实践。

以营养膳食为例，建议坚持每日食用富含核酸、蛋白质类食物，如大豆类、瘦肉类、鱼虾、鸡蛋、新鲜深色果蔬；保证充足开水、牛奶和淡茶水饮用，多次少量，促进代谢；以谷薯类和适当杂粮为主食，保证身体热量、膳食纤维和维生素；不食野味，且切割生食和熟食所用刀具、案板要分开使用。

此外，《建议》还指出了当前存在的一些错误认知，例如，“熏醋达不到消毒效果”“新型冠状病毒感染的肺炎病原体属于病毒，服用抗生素没有预防和治疗效果”“乱服中药可能与防病治病背道而驰”“疫苗需长期、大样本临床验证才可上市，切不可偏听偏信”“要认准国家批准的保健食品”。

“在疫情防控的关键时期，大多数人都是呆在家里，而各种渠道的信息真真假假扑面而来。”徐华锋说，保健协会会员涵盖了科研机构、专家学者、产业企业，作为代表行业的社会组织，出台《建议》是一种倡导。

他说，中国保健协会站在行业角度，希望引导产品依法宣传、消费者合理使用。“目前还处于疫情期，公众对于健康膳食的需求旺盛，但是怎样吃还是应该有一个规范。膳食营养习惯的养成，绝不应只是针对疫情，要均衡和持之以恒。”

产品要依法合规宣传，不能夸大用途。徐华锋坦言，“保健食品不是药品，使用后不能一劳永逸，需要在日常生活中保健坚持。消费者在选择时，要认准有国家认证标识的产品，仔细查阅使用方式和适用人群。”

应对疫情，健康膳食的保障是增强免疫力的基础。“对于绝大多数身体正常但面临疫情风险的人们，使用增强免疫力的保健食品是一项选择。增强免疫力的产品有益生菌益生元、低聚肽、各种维生素、氨基酸等，还有传统‘药食同源’的人参、大枣、沙棘等养生食品。与此同时，还需按照‘合理膳食、适量运用、控烟限酒、心理健康’理念与健康生活方式协同配合，才能有一个更佳的健康状态。”

谈及《建议》发布后收集的反馈，他说，很多协会会员对《建议》纷纷关注，专家学者和科研机构积极建言协会疫情期间的工作重点，企业单位也表达了助力疫情抵抗的心意。完美等侨资企业，劲酒等湖北本土企业，都在第一时间积极行动。

“下一步，协会将减少线下活动，通过专家视频、知识分享、媒体互动等形式加强科普传播；协会所属分支机构将根据自身特点，开展助力疫情防疫的细化工作；还将引导会员单位有序复工，支持企业下一步展业经营。”徐华锋说。（李彤）