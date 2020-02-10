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湖北实行村组封闭管理

2020年02月10日11:32 来源：健康报网

　　 湖北省农村疫情防控形势依然严峻复杂，薄弱环节和短板较为突出。近日，湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发出紧急通知，要求实行村组封闭管理，村与村之间留一条应急通道由专人值守外，其他路口一律封闭。

　　通知要求，全面摸排人员健康状况，逐户逐人包保，做到“不落一户、不漏一人、不断一天”，密切跟踪监测武汉返乡人员、居家观察等重点人群，每天上门检测体温不少于1次。确诊病例集中收治、疑似病例集中收治、发热病例集中留观、密切接触者集中隔离做到“百分之百”。各乡镇（街道）要完善医护服务、环境消杀、生活保障等配套措施。各县（市、区）要加强巡查，对因隔离点医护人员、生活物资、安全保护等保障措施不到位，引发次生事件的，一律倒查责任，严肃处理。

　　通知明确，农民如需购买生活物资，由每个村确定专人负责全村物资采购，集中统计需求，逐户送货上门，最大限度减少居民出行频次。对于需要购买感冒药、发热咳嗽药、退热贴等药品的顾客，必须如实填写姓名、联系方式、身份证号、住址、体温等信息。（记者毛旭）

(责编：许心怡、崔元苑)


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