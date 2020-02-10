防止疫情蔓延如何补上农村环境这块“短板”

【智库答问】

编者按

2月3日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议。会议指出，“要聚焦攻克脱贫攻坚战最后堡垒，结合推进乡村振兴战略，以疫情防治为切入点，加强乡村人居环境整治和公共卫生体系建设”。日前印发的《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（2020年中央一号文件）强调，要“集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康‘三农’领域突出短板两大重点任务”，农村人居环境整治被列为亟须补上的突出短板之一。

暧暧远人村，依依墟里烟。洁净静谧、优美宜人的田园图景始终印刻在我们记忆里。如何切实做好农村人居环境整治工作，战胜新冠肺炎疫情？今后怎样完善农村公共卫生体系，为决战决胜脱贫攻坚提供有力支撑？光明智库特邀专家展开讨论。

本期嘉宾

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员 姜文来

北京林业大学生态文明研究院院长 林 震

吉林大学中国特色社会主义理论体系研究中心副主任 孙 贺

山东财经大学乡村振兴研究院执行院长、山东省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员 崔宝敏

村容整洁，让病毒无处藏身、无路传播

光明智库：防控新冠肺炎疫情，农村是重要战场。切实搞好农村人居环境对于防控疫情有什么重要性？当前农村人居环境整治应重点做好哪些工作？

孙贺：对于农村来说，疫情防控重点一是切断病毒人传人的传播渠道；二是搞好村居清洁卫生，不给病毒传播提供土壤。如果农村人居环境搞得好，自然会为疫情防控做加法；反之，疫情防控的“短板效应”就会体现出来。可以说，此次疫情是对近年来我国农村人居环境整治工作的一次全面检验。

姜文来：洁净优美的农村人居环境，一定程度上能够阻挡或延缓疫情传播。近日，有专家指出，新冠肺炎有粪口传播可能性，这提醒我们：人畜粪便如果处理不当，可能存在传染病毒的风险。从防疫和卫生角度看，做好农村的厕所无害化改造、畜禽粪便管理、污水处理非常必要，这是切断粪口传播的重要手段。在已有疫情发生的村庄，特别要采取粪便及污水应急消毒措施，防止污染饮用水源。

崔宝敏：农村疫情防控压力大，从人居环境方面看，建议重点抓住“清、改、管、建”四个关键词。“清”，即引导农民自觉清理房前屋后杂物，清除畜禽粪污，分类清理农村生活垃圾、建筑垃圾、漂浮垃圾和工业固废垃圾，清查消除农村黑臭水体；“改”，即继续分类推进农村“厕所革命”，加强厕所粪污治理，开展消毒灭源工作；“管”，即规范村庄畜禽散养行为，指导农民加强畜禽养殖管理和防疫消毒工作；“建”，即建立健全乡村公共卫生管理长效体制和公共设施运营维护机制，筑牢农村地区疫情防线。

林震：既要压实环境卫生责任，又要加强源头治理。一方面，县市、乡镇在部署农村防疫工作时要把环境整治摆在突出位置，要有专门的应急预案；村两委尤其是党支部要对本村公共卫生做到守土有责、守土尽责。另一方面，一些农村地区由于历史和地域原因，还存在猎杀和食用野生动物的现象，一些地方把人工繁育野生动物作为脱贫致富的途径。对此，必须严格按照国家有关要求，严禁交易和食用野生动物，依法严管严控滥捕滥杀滥食野生动物。对人工养殖的普通畜禽要加强卫生防疫管理，改善养殖条件，实现人畜分离、家禽集中圈养。

美丽乡村建设的“成绩单”与“硬骨头”

光明智库：2018年初，中办、国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》。此后，以处理生活垃圾和生活污水、改造厕所为重点的农村人居环境整治工作在各地全面展开。如何看待我国农村人居环境整治的成绩与不足？

姜文来：党的十九大以来，党和国家高度重视农村人居环境整治工作，取得了显著成效。一是完成了农村人居环境整治的顶层设计，中央农办、农业农村部等18个部门研究制定了《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》，提出了农村人居环境整治行动目标、行动原则、行动内容、组织实施和保障措施等，各省区市结合本地实际制定了行动方案。二是探索农村人居环境整治长效机制。条件好的地方建立了城乡一体化整治机制，保障资金、保障队伍，有的还引入了政府和社会资本合作的PPP模式，参与农村垃圾污水处理项目等。三是提升农村人居环境软实力。开展了农村人居环境整治工作培训活动，持续推进农村改厕关键技术、产品与模式的集成试验示范工作，对农村人居环境整治成效明显的地方给予激励支持等。

得益于这些举措，我国农村人居环境明显改善，卫生厕所普及率超过60%，生活垃圾收运处置体系覆盖84%以上的行政村，近30%的农户生活污水得到管控，绝大多数农民认为人居环境有了明显改善。

孙贺：近年来，我国农村人居环境整治工作动作快、力度大、投入多，全方位覆盖、分类别施策、多主体参与、整体性推进，美丽中国的乡村图景正在逐渐显现。成绩的取得，与党和国家的系统谋划、统筹安排密不可分。以“厕所革命”为例，国家多个部委联合行动，印发《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》等指导性文件，明确任务分工、强化资金支持。2019年，中央财政首次启动农村厕所革命整村推进奖补政策，安排70亿元资金用于支持实施奖补政策。纵观人类历史，还没有哪个国家、哪个政党能够在如此短时间内动员全党全社会力量，在全国范围内自上而下开展厕所革命。这是社会主义制度优越性的集中体现。

林震：调研发现，农村人居环境整治还有不少“硬骨头”要啃。比如，一些村镇的人居环境规划制定往往成了“一阵风”，缺乏整体性和长远性考虑，执行过程中又常常“一刀切”，尊重农户意愿不够，动员农户参与不足；重建轻管、只建不管现象还一定程度存在。同样以厕所改造为例，有的地方过分强调统一标准、生搬硬套其他村镇经验，有的则缺乏相应的培训指导和技术服务，还有的建设使用成本超出农民意愿，造成农民对新建和改建的厕所不会用、不能用、不敢用。

崔宝敏：改善农村人居环境，有些“小账”要算清。比如，虽然农村人均生活用水量相对较小，但居民数量庞大，这就使得生活污水排放总量较大，加之排放管网设施不完善、收集困难，导致处理率较低。再如，农村居住分散，容易导致生活垃圾收集、清运不及时。而垃圾分类之后，收集和处理方式仍然粗放，未能有效杜绝环境污染。更为深层的是，长期以来，农村居民“各家自扫门前雪”意识根深蒂固，参与环境整治的内生动力不足。因此，要充分激发农民行动自觉，使其从维持村容卫生做起，从身边小事做起，还需要建立长效机制加以引导。

环境整治，重视农民发言权、主体性

光明智库：本次疫情防控让人们更加重视农村人居环境的创建和维护。对此，全国有哪些好经验好做法，带给我们什么启示？

姜文来：2003年开始的浙江“千村示范、万村整治”工程起步早、方向准、举措实、成效好，对全国各地实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治具有示范带动作用。2018年9月，联合国授予该工程“地球卫士”奖；2019年3月，中办、国办转发了《中央农办、农业农村部、国家发展改革委关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作的报告》，并发出通知要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

浙江等村容整治较好的地区，在做法上有共同点：始终坚持以绿色发展理念为引领；做好顶层设计，目标明确适当，符合实际情况，可操作性强；久久为功，持之以恒；因地制宜，科学整治；正确处理政府和市场关系，两者相得益彰。

林震：除了浙江，江西秉持“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的理念建设美丽宜居乡村，海南推行“五个一”农村人居环境整治督查考核机制，都取得了很好的效果。近年来，各地既有统一规范要求，也充分结合当地实际，把农村人居环境整治工作纳入市县发展综合考核之中，探索出了丰富多彩而又管用实用的经验。

孙贺：农民是农村人居环境的主体，农村环境整治效果如何，农民最有发言权。改善农村人居环境，根子上就是要改变农民沿袭千百年的生活习惯，不仅要强化政府引导作用，更要调动农民主体作用，让创造优美生活环境成为农民的自觉行动。因此，党的各级领导干部要倾听农民的意见建议，拿出让农民群众满意的实施方案，充分调动农民积极性，使农村人居环境整治工作不断取得实效。

只有准备在平时，才能取胜在战时

光明智库：今后应该如何全面、持续做好农村人居环境整治工作，彻底补上全面建成小康社会这块短板？

孙贺：此次疫情来势凶猛，截至目前，绝大多数农村顶得上、守得住、打得赢，除了党中央的集中统一领导和广大群众同心协力、共克时艰外，平时的人居环境整治效果和经验在防控中发挥了很大作用。这启示我们，农村人居环境整治工作只能加强、不能削弱，只有准备在平时，才能取胜在战时。特别是在城乡深度融合、全面建成小康社会迎来决胜时刻的今天，流动的农村更需要良好的人居环境。对此，要在“最后一公里”上下巧功夫，杜绝“讲门面”“花架子”等形式主义，培养农民健康生活习惯，提升农民美好生活质量。

要注意的是，农民卫生习惯养成、农村人居环境提升，不能和农村其他工作割裂看待，应结合新时代“三农”工作重点任务，系统谋划，协同实施，不断创新。要用好新时代文明实践中心、县级融媒体中心等重要载体，融入各类精神文明创建活动，发挥好文明村镇、文明家庭等的示范带头作用，从而有效组织动员广大农村居民投身村居环境整治、提升生态文明素养，筑起阻断疫情传播的坚实“防火墙”。

姜文来：面对疫情压力，要坚持党对农村一切工作的领导，落实好《中国共产党农村基层组织工作条例》；充分发挥中国特色社会主义制度优势，持续推进农村人居环境整治；建立健全科学高效的运行机制，充分挖掘农村内生动力、发挥市场作用，不断提升农村人居环境与公共卫生服务水平。

林震：一要发挥好村级组织作用。村党支部和党小组要发挥统领表率和战斗堡垒作用，鼓励和支持成立具备一定专业知识的社会化服务组织。二要完善相应的制度建设。比如，积极推动农村垃圾分类、污水治理、乡村清洁等工作进入法治化轨道，建立健全村容村貌提升等技术标准体系。三要加强农村生态文化服务。应以培育践行社会主义核心价值观为抓手，引导农民实现绿色生产和生活方式革命，建设美丽宜居乡村。

崔宝敏：建议完善工作机制，如协调机制、监督机制与评估机制等，对参与农村人居环境整治的主体行为、治理效果进行科学管理、合理评估。同时，加快新技术研发、推广与应用，提高技术的区域适应性，使其更好地服务于广大农民生产生活，不断满足人民群众对美好生活的新期待。

（项目团队：光明日报全媒体记者 张胜、王斯敏、蒋新军）