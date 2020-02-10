初检阴性的疑似患者仍需隔离观察

2月9日，国务院联防联控机制新闻发布会在国家卫生健康委召开，介绍重要生活物资生产保供有关情况，并回应公众关切。

发布会上，针对有部分新冠肺炎患者核酸检测出现“假阴性”的情况，北京大学人民医院呼吸内科主任高占成表示，任何病毒的核酸检测检出率都不可能是百分之百，对新型冠状病毒的核酸检测也不例外，检出假阴性也是在所难免。

“检测检出率的结果也和患者本身病情轻重程度、疾病发展的不同阶段、取样采样的方式方法和实验室自身的检测条件等多种因素相关。”高占成说，对于确诊新冠肺炎，核酸检测是一个不可或缺的手段，要是检测结果阳性，我们可以确诊为新冠肺炎，如果初次检测结果阴性的属于疑似患者，按照国家卫生健康委现行诊疗方案的要求，需要在定点医院进行隔离治疗，严格观察。

针对公众比较关注的气溶胶传播可能也是新冠肺炎传播途径之一的情况，中国疾控中心传染病预防控制处研究员冯录召在发布会上明确表示，目前新冠肺炎病毒最主要传播途径是近距离呼吸道飞沫传播，还有接触传播。气溶胶传播和粪口传播途径还有待进一步明确。一般工作生活条件下正确佩戴口罩，足以保护普通公众，大家不必恐慌。

“气溶胶传播是指飞沫在空气悬浮过程中失去水分而剩下的蛋白质和病原体组成的核，形成飞沫核，可以通过气溶胶的形式漂浮至远处，造成远距离传播。”冯录召说，在特定环境里，可能发生气溶胶传播，比如临床气管插管操作中。新冠病毒不会在空气中长期漂浮，在正常通风环境下，空气中一般不会有新冠病毒，建议每天至少两次开窗通风。

很多人关心口罩难买的问题该如何解决？国家发展改革委经贸司副司长陈达表示，为保障口罩需求，我国第一时间组织口罩生产企业恢复生产，增加口罩产量。目前除湖北省外，全国其他30个省份均已安排部署企业复工复产。截至7日，全国口罩生产企业产能利用率已经达到73%，其中医用口罩产能利用率已达到87%。

下一步，国家发改委将会同有关部门全力以赴增产扩能，大力支持企业扩能改造；积极鼓励多渠道进口，全面梳理口罩进口情况，推动相关企业加大采购力度。（经济日报·中国经济网记者 吴佳佳）