“安全性假设” 为心建一个安全堡垒

疫情爆发以来，我们不断看到各种抢购行为：抢购口罩、抢购大米、抢购双黄连……

在“恐慌性抢购”和“饱和式防御”的背后，是巨大的不安，是对疫情和世界的不确定性的恐惧：不确定自己和家人会不会被传染，不确定疫情什么时候能好转，不确定封城什么时候能结束……

是的，这么多的不确定，让许多人在这两周里，经历了漫长而艰难的心理煎熬。因为不确定的情况会激起我们的焦虑、担忧和恐惧感。而各种抢购和囤积的行为都是为了消除不确定性带来的焦虑，重新控制自己的世界。

在突然面对疫情爆发的情况下，我们会恐慌是很自然的反应。因为恐慌会促使我们积极行动。但是过度恐慌可能会使人惶惶不可终日。所以，面对疫情，我们需要时间，并且更需要“技术”来抚慰内心的不安。

以下是应对不确定性的两个技巧：

建立一种“安全性假设”

新型冠状病毒感染的肺炎有可能发生在你身上，也有可能发生在我身上。但是我们不能一直生活在对它的恐惧中。

我们需要建立一种安全性假设，这样我们才能度过每一天。就像一位母亲说的：“我有两个孩子，如果我总是担心他们中的一个会被车撞，或者被绑架，我就不能正常工作了。”

这并不是教你自欺欺人，骗自己说世界一切很美好。而是说，在你的心里充满了可怕的“灾难性想法”的时候，需要把“安全性假设”也一起考虑进去。例如，当你想到“如果我的家人被传染了，该怎么办？” “如果封城的时候，我的孩子在那里，怎么办？” 当这些恐惧出现时，请记得对自己重复这句话：“我们所有人都需要建立安全性假设。”

因为，对未来的恐惧和担忧，只是我们的感觉，而不是现实。未来可能会发生坏事情，也可能会发生好事情。但是当我们陷入恐慌的时候，就会把“可能发生坏事情”变成“必然发生坏事情”，并且完全删除掉“可能发生好事情”的选项。结果心里只剩下灾难性的想象，而不再有安全性的假设。

尽管疫情在发展，但是钟南山、李兰娟等专家已经给出许多切实可行的预防及治疗措施，只要我们宅在家里，少出门、戴口罩、勤洗手，发生感染的可能性其实很小。

新型冠状病毒并不是生存恐怖游戏中虚构出的G病毒，你想象中的灾难并不会发生。正如马克·吐温的名言：“我活了很长时间，经历了很多艰难时刻，大部分想象中的艰难都没有发生。”

像对待天气那样对待不确定性

我们的身体症状、想法和情绪就像天气一样多变。它们会像风一样吹进来，也会像风一样刮走。当你的心里升起恐惧或担忧的时候，就是风来了。我们并不能阻挡风，但我们知道，风会过去，暴风雨总有结束的时候。恐惧和担忧只是我们心里的过客。所以，你要努力安慰自己，同时也要允许不好的情绪在你身上流淌。

有些心理咨询师认为：要像对待客人一样对待我们自身的感受，让它们可以来来去去，知道它们不是永久居民。也有心理咨询师认为，可以把不愉快的感觉看作是一列正在行驶的火车：纵然有些感觉不太好，但它们正在移动，并且最终都会过去的。

我们生活的世界，有新型冠状病毒，有种种挫折和不顺心的事情，但也有钟南山这样的勇士，有无私奉献感人至深的医护人员。

我们的每一天都包括不确定性和不可预测性。既有坏事情可能会发生的不确定性，也有好事情可能会发生的不确定性。不确定性并非只带来威胁，同时也蕴含了希望。重要的是我们要让各种感觉都有可以呼吸的空间，也让自己有可以面对这些感觉的空间。最重要的是不要让自己陷入单一的感觉中。因此，我们要努力迎接每一天，允许自己有恐慌和担忧，同时也要把希望和乐观放进心里。（唐诗）