“战疫”家书里的家国情怀

“此事我没有告知明昌。个人觉得不需要告诉，本来处处都是战场！”

“吾一日为医，终生不弃！”

“隔离病房需要我，我又有什么理由不去呢？”

“你不要有后顾之忧，放开手脚，开足火力，投入这场没有硝烟的战争。”

“你不要害怕，妈妈也不害怕。我们母女携手，和全国千千万万的医务工作者一起，打一场漂亮的疫情阻击战！”

……

日前，这一封封抗疫一线医务工作者的家书在网上热传。它们出自前线的妻子、守家的丈夫、离别的儿女、送行的父母、不舍的孩子之手，没有华丽的辞藻，没有空话套话，字字句句饱含亲情、蕴含力量，写满了刚毅前行的决心、挺身而出的担当、将生死置之度外的无畏、对亲人的牵挂、不能陪伴的缺憾、“身许国家心许你”的深情、坚强有力的互相扶持，折射出一个个“战疫”家庭浓厚炽烈的家国情怀，砥砺奋进的前行力量，不仅重重戳中了读者的泪点，更深深震撼着人们的灵魂。

苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。这些最美“逆行者”，在国家和人民最需要的危急关头，不惧风险，迎难而上，用自己的血肉之躯筑起守护健康的钢铁长城，谱写了一曲曲感人至深的铿锵“战疫”之歌。支撑他们义无反顾冲在第一线的，是“舍小家为大家”的大爱和家人的鼎力支持、无私奉献。在这一刻，家不仅是温馨的港湾，更是奋力拼搏的加油站、勇攀高峰的千斤顶、冲锋陷阵的推进器。这一封封非常时期的“战疫”家书，将款款深情都埋在了见字如面、纸短情长之中。

家中有书，风气绵长；书中有家，意重情深。在中国绵延了两千多年的家书，传承着生生不息的血缘文化，守护着民族精神家园，已成为中国传统文化的重要组成部分。从刘邦的《手敕太子文》、诸葛亮的《诫子书》、姜维的《报母书》，到骆宾王的《与情亲书》、欧阳修的《与十二侄》、文天祥的《狱中家书》，再到《曾国藩家书》《李鸿章家书》《傅雷家书》和方志敏的《与妻书》，浩如烟海的家书曾经为国人治学、修身、齐家提供宝贵的精神滋养。如今，“战疫”家书又为这一文化遗产添上了厚重的一笔，成为家国情怀的生动注脚。

一代人有一代人的使命，一个时代有一个时代的印记。诞生于特殊历史时期的“战疫”家书，将成为家族史、民族史中不可或缺的一部分。它不只属于个人，它属于时代，必将薪火相传，烛照未来。（莫兰）