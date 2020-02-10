五部门强调全力保障疫情防控资金供给

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，各级财政已安排疫情防控资金718.5亿元，实际支出315.5亿元。战“疫”号角吹响之后，资金保障就是“生命线”。今天，财政部、国家发展改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行、审计署联合召开全国电视电话会议，动员部署强化疫情防控重点保障企业资金支持工作。

会议强调，要切实做好当前财政支持疫情防控工作。一是要全力保障疫情防控资金供给；二是要切实落实落细各项财税支持政策；三是切实兜牢地方“三保”底线；四是要同舟共济做好各项防控工作；五是要努力促进经济社会平稳运行，做好应对各种复杂困难局面的准备，积极帮助企业克服生产经营困难。

“财政部门要根据疫情发展态势和防控需要，继续做好经费保障工作，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。”财政部部长刘昆强调，疫情阻击战是一场没有硝烟的人民战争，充分发挥财政职能作用，才能为打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。

此前，针对疫情防控，财政部会同有关部门及时研究出台了一批财税支持政策，涵盖患者救治、医护人员激励、政府采购、物资保障等方面。刘昆说，下一步，中央财政将根据疫情防控需要，继续出台和完善有关财税支持政策。

“地方财政部门要强化责任担当，吃透政策、积极对接、主动服务，认真落实落细各项财税政策措施，让政策发挥更大作用、更好效果。要及时发现并尽快解决执行中遇到的新情况、新问题，需上级明确的及时报告，确保政策尽快发挥实效。”他说。

疫情发生后，一些基层政府应对不足，保工资、保运转、保基本民生遇到困难，本次会议对此也予以了重点关注。保工资、保运转、保基本民生是保持社会稳定的“压舱石”，当前疫情防控形势严峻复杂，做好“三保”工作尤为重要。会议强调，要落实好“县级为主、省级兜底”的原则，省级财政部门要密切监控各地情况，切实落实“三保”要求，不得出现“三保”无法保障的情况。

“当前疫情防控正有力开展，我们在与时间赛跑。”刘昆表示，要迅速落实政策举措，推动重点保障企业尽快复工达产、扩大产能刻不容缓。各地要按照战时标准和要求，迅速行动起来，全力支持和组织推动相关企业满负荷生产、扩大产能。各地财政部门要从快拨付贴息资金。（中青报·中青网记者 张均斌）