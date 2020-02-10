口罩余量不足？ 试试这几招增加防护用品利用率

随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情发展，越来越多的人四处求购“N95”、医用外科口罩、护目镜等防护设备，希望自己能在病毒前铸就“金钟罩”和“铁布衫”。一时间，各大药店“一罩难求”“一镜难买”，更有不法商家趁机哄抬物价，一只口罩动辄数十元，受到相关部门的巨额处罚。

对此，科技日报记者就口罩等民众较为关心的几个问题采访了相关专家。

买不到N95口罩、医用外科口罩怎么办？

“我听说N95（口罩）都脱销了，实际上并不一定非要戴N95（口罩）。”此前，国家卫健委高级别专家组组长钟南山曾表示，病毒不会单独存在，往往存在于飞沫中，所以其他口罩（如外科口罩等）也可以用。

清华大学附属北京清华长庚医院感染性疾病科主任林明贵表示，一般情况下，医生佩戴的都是一次性的医用外科口罩，只有在与传染病病人近距离接触等比较危险的情形下，才会佩戴隔离效果达到95%的N95口罩。这两种口罩的防护效果较好，如果无法买到，像棉口罩、纱布口罩等普通口罩也不失为一种选择，戴上总比不戴好，总能发挥一些隔离作用。

首都医科大学附属北京天坛医院呼吸内科主任张杰也认为，如果确实没有医用外科口罩或N95口罩，戴上普通口罩，也会有一定的防护效果。

非典期间，有学者曾对医用防护口罩、20层纱布口罩、单层棉水刺布口罩进行过对比测试，其中医用防护口罩对于0.3微米气溶胶的颗粒的滤过效率高达90%以上，而同样实验条件下，20层纱布口罩、单层棉水刺布口罩的滤过效率只有50%和68%左右。因此，应明晰，普通口罩的防护效果远没有医用外科口罩或N95口罩的效果好。

“如果实在买不到口罩或者口罩用完了，最简单的防护手段就是待在家中，不要去公共场所，特别不要去地铁、高铁、超市等密闭空间，以降低感染风险。”林明贵表示，如果一定要和别人交流，需要至少保持一米以上间距，必要时可使用多层纸巾捂住口鼻，遮挡一下，也能起到一定的防护和隔离作用。

外出就要戴口罩？口罩只能戴4小时？

疫情发展到今天，如果口罩“存货”充足，自然是提倡民众出行时佩戴口罩的，毕竟有备无患。然而如果口罩并不充足，其实有些场景是可以酌情不戴的。

中国疾控中心副主任冯子健在近日召开的新闻发布会上表示，普通人不必每个场所、每个情形都佩戴口罩。如果要到公共场所、乘坐公共交通工具，这时候建议戴上口罩。如果是个人独处、自己开车、散步等没有特别密集的人员接触的情况下，也可以不戴口罩，因为上述场景感染风险很低。新型冠状病毒是通过近距离接触、飞沫传播的，如果没有这种情形，其实戴口罩也没有必要。

对于口罩更换时间，张杰表示，人体呼出的气体有一定的湿度，医用防护口罩变湿后隔离病毒的效果会降低，这就是这种口罩只有4小时寿命的原因。对大部分人来说，一天之内不会戴满4个小时的口罩，每天更换一次性口罩即可，可以减少口罩用量。

除了戴口罩，勤洗手也是不可忽略的防护措施。首都医科大学宣武医院胸外科首席专家支修益就明确表示过，勤洗手和戴口罩一样重要。新型冠状病毒可通过接触传播，而人的身体部位中，接触物品最多的就是手。如果再用手揉眼睛、抠鼻子、摸嘴巴， 就存在病毒传播的可能性。

世界卫生组织给出的有关新型冠状病毒的防护建议中，第一条就是洗手。美国疾病控制和预防中心表示，要用肥皂和水、含酒精的洗手液等洗手至少20秒。

（本报记者刘艳对本文亦有贡献）