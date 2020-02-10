居家隔离 这些才是正确姿势

在全民抗击新型冠状病毒感染的肺炎的关键时期，居家隔离是阻止病毒传播蔓延的重要方法之一。很多地区都发布通知，要求外地返回人员实行14天的居家隔离。那么，如何科学合理地进行居家隔离？

解放军总医院第五医学中心传染病防控专家认为，需要把握好科学饮食、合理锻炼和保持良好的卫生习惯3个方面。

科学饮食要注意

解放军总医院第五医学中心感染性疾病诊疗与研究中心副主任姜天俊表示，隔离期间，务必实行分餐制，隔离人员要单独用餐，碗筷专用。餐具使用后，必须煮沸消毒，或使用消毒柜、消毒液浸泡消毒。

姜天俊认为，在膳食搭配上，要荤素结合，均衡合理，细粮和粗粮搭配的比例掌握在3∶7左右，即素菜和粗粮占70%，荤菜与细粮占30%；要结合自身健康状况，多吃一些易吸收、富含纤维素的食物，如鸡蛋羹、蔬菜，同时适当搭配一些水果和酸奶。对于糖尿病患者，要少吃高糖食物，水果可以吃西红柿和黄瓜代替，不会明显影响血糖。

“居家隔离期间，由于能量消耗少，饮食量建议适当减少，大概相当于平时的70%至80%即可。”姜天俊还提到，要养成经常饮水的习惯，即使感觉不到渴，每天也要饮用至少4杯水以上，尤其是在每天早晨起床后，喝适量温水对身体有好处。不建议饮用过多的碳酸饮料。

合理锻炼须谨记

只吃不动，难道要眼睁睁看着一圈圈肥肉找上门？然而，特殊时期，运动也是个技术活儿。

由于病毒的传染性，在疫情解除之前，自然应当尽可能避免参加集体性体育锻炼项目、使用公共健身器材以及在通风不好的空间里进行有氧运动。

姜天俊表示，在家中可以从事一些低强度锻炼，比如仰卧起坐、俯卧撑、快步走，运动量不必过大，不要过多消耗体力。在身体感到疲倦时，就不要继续运动，休息更重要。

如果居住的环境周边人员少，空气流通顺畅，在天气好的时候，可以走出去锻炼一下，锻炼的时候带上口罩和手套，人与人之间的距离最好保持在1米以上。

“锻炼结束之后，不能忽视相应的卫生预防措施。”姜天俊强调，回家后，脱去的手套和口罩可放在一个小袋子里扎好口，外衣脱下后，应单独放置在一个固定的位置，然后洗手、洗脸、清洗鼻腔，换上居家的服装。如果能买到快速免洗手消毒液，外出锻炼的时候可以带上一小瓶，回家前用消毒液洗一下手更好。一般来说，运动后休息半小时再进行洗浴比较合适，可以给身体一个调整的时间。

隔离结束勿大意

通常认为，居家隔离过了病毒最长潜伏期之后，如果没有任何感染的表现，就可以解除隔离，回归正常的工作生活。但这时候不能掉以轻心，还有一些事情需要注意。

姜天俊表示，要注意手部卫生、呼吸卫生、物品和环境卫生三个方面。

手是人体与外部接触最多的部位，在饭前便后，或是外出回家后，都要用肥皂或洗手液洗手，要用流动的水洗，洗手后用一次性纸巾或专用的毛巾擦干。

呼吸卫生也十分重要。在当前一段时间，即使解除隔离后，与家人、朋友、同事等他人近距离接触的时候，最好还是戴上口罩。咳嗽或打喷嚏的时候，不要面向他人或用双手捂着口鼻，应拿纸巾或用肘部掩着口鼻，避免飞沫扩散。

最后，要注意物品和环境卫生。自己的洗漱用品、餐具等个人物品，要单独存放，定时消毒。可使用含氯的消毒液，每日至少对居室内浴室、卫生间等场所清洁消毒一次，房间内要勤通风、勤打扫、勤清洗、勤消毒，做好内部小环境的卫生防护。

病毒作为一种自然界最简单的生物，必须附着在活细胞内才能得到生存与繁衍，而有效的隔离措施可以让病毒失去赖以生存的宿主，加快其走向消亡。“只有每一名隔离人员思想高度重视，遵守措施要领，搞好自我防护，才能形成斩断病毒传播路径、打赢疫情防控阻击战的强大合力。”姜天俊说。

（戴 欣 实习记者 于紫月）