丈夫病情危重 护士妻子仍坚守发热重症病区

2月4日中午，武汉市第三医院光谷院区重症病区内，47岁的护士长蔡利萍刚刚脱下隔离服，里面深绿色的短袖已经被汗水沁湿。当时，她已经在重症病区持续工作了7个小时。旁边是她刚扒了两口的盒饭，大半都没有动。她没有时间吃，也吃不下。因为当天，是蔡利萍坚守发热重症病区的第8天，而她的丈夫正在另外一家医院因为病情危重用上了呼吸机。

2019年11月，蔡利萍刚做完颈椎手术，脖子上一道深深的手术印记清晰可见，此时，她还有一个月的假期没有休完。

“想到年底事多，科室的孩子们可能忙不过来，我就提前回来了。”蔡利萍原是武汉市第三医院光谷院区ICU护士长，也是武汉为数不多的取得了呼吸治疗师RT证的护师。 她口里说到的“孩子们”，是医院一群90后为主力的ICU护士。

蔡利萍的丈夫是武汉市武昌医院的一名医生。两周前，武昌医院作为武汉市发热定点医院，要在2天内转运患者，进行院区改造，接收发热患者。几天的时间里，两个人几乎没有什么联系，就这样分别在各自岗位上同时忙了起来。

1月22日凌晨4点，蔡利萍再次接到丈夫电话，请蔡利萍帮忙收拾一点换洗衣物送去，因为成为定点医院后，他就不能回家了。

“我当时还特别着急，问他都那个点了怎么不去休息下。”蔡利萍回忆说，谁知到了第二天下午，当她再次接到电话时，是被告知丈夫因为患有病毒肺炎进了重症病区。而此时，她接到通知，她所在的光谷院区成为武汉市第二批发热定点医院，要在3天内完成改造和患者转运。20多位重症患者的转运，这是一项难度大、风险高、责任大的工作，当时大部分医院重症监护室都满员。

蔡利萍马不停蹄地和ICU的医生、护士们一道，两天时间，不眠不休，所有患者都妥善转运安置。接下来，医院开始筹备新开发热重症病区，并要把相关的设备从6楼搬到11楼，安装完成。

一边是忙碌的工作，一边是对丈夫的担忧，蔡利萍在工作间隙，也曾去探望过丈夫。回到医院，丈夫的主诊医生陆续发来他的状况，“不好，很不好，越来越不好。一度氧饱和低到80，怎么都上不去。”蔡利萍非常清楚这意味着什么。

“我真的很想放下这一切去陪他，我问他，我来照顾你吧？”蔡利萍的这个问题先后问过几次，丈夫都回答“不要”，比起自己，丈夫更希望她能为更多的病人考虑。

“他了解我的，知道我放不下走不开，所以他总说不要。但他自己也是医生，他自己也很清楚，甚至连医疗预嘱都跟主诊医生讲了，他说如果万一，不要插管抢救。”蔡莉萍哭着说。

1月27日，武汉市第三医院光谷院区正式开始接收患者。仅一天半的时间，所有病区全满，蔡利萍不仅考虑患者危重，还要考虑新环境下医护团队的磨合、“孩子们”的军心稳定，以及病区内设备仪器的调试和使用。

病区加上新建病区共调配了14台呼吸机，不同的原产国，不同的型号，这就意味着需要不同的配件。短时间内要使这些机器配足配件全部启用，蔡利萍费尽了心思。

她去社区卫生服务中心借，打电话向厂商要，发动自己人脉找，终于全部配齐。所有危重患者，都及时用上了支持生命的呼吸机。危重患者的病情可能瞬息万变，她说自己没时间分心，只能带领护理团队把工作做到最细。

她叮嘱重症病区的护理团队，每一位使用呼吸机患者要每小时巡查一次，判断病情，床边血透患者要时时守在旁边。有特别危重的患者，要每小时向她回报一次血氧等监测数据。

“哪是什么战士，都是一群孩子。”蔡利萍说，她的“孩子们”也是第一次遇到如此特殊的情况，在前线遇到问题，委屈了也都会找她诉苦甚至哭鼻子，“这个时候，我不能走，我走了他们没主心骨。”

“她肯定担心老公，但是她真的太忙了，我们晚班都下了，她还在科室没走。”重症病区护士闻彬说，“我们都知道，她不走，是为了我们，我们更要争口气，拿下这场战役！”

文/王浩雄 统筹/张彬