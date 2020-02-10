违反居家隔离规定 浙江首例妨碍公务案宣判

新华社电 记者从浙江省湖州市南浔区人民法院获悉，该院9日公开开庭审理并当庭宣判了一起涉疫情居家隔离人员妨害公务案，被告人王某某被判处有期徒刑9个月。

据悉，这是浙江省首例宣判的居家隔离人员违反居家隔离规定、妨碍公务案件。

2月2日上午，湖州市南浔区旧馆镇工作人员进行疫情防控巡查时，发现居家隔离人员王某某有违反居家隔离规定、擅自外出的行为，遂对其进行劝导，要求其遵守居家隔离规定，但王某某不予配合，并与工作人员发生争执。后旧馆派出所社区民警朱某某到场协助开展劝导工作，王某某仍不配合，并用手攻击朱某某，抓伤朱某某脸部、颈部。

当日，本案被告王某某被带至派出所接受调查，并被刑事拘留。2月6日，湖州市南浔区人民检察院作出批准逮捕决定，并于9日以王某某涉嫌妨害公务罪向湖州市南浔区人民法院提起公诉。

湖州市南浔区人民法院审理认为，被告人王某某在疫情防控期间，以暴力方法阻碍人民警察依法执行公务，且暴力袭击正在依法执行公务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪，并依法从重处罚，遂作出有期徒刑9个月判决。