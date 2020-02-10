热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

违反居家隔离规定 浙江首例妨碍公务案宣判

被告人被判处有期徒刑9个月 

2020年02月10日08:35 来源：新华社

　　新华社电 记者从浙江省湖州市南浔区人民法院获悉，该院9日公开开庭审理并当庭宣判了一起涉疫情居家隔离人员妨害公务案，被告人王某某被判处有期徒刑9个月。

　　据悉，这是浙江省首例宣判的居家隔离人员违反居家隔离规定、妨碍公务案件。

　　2月2日上午，湖州市南浔区旧馆镇工作人员进行疫情防控巡查时，发现居家隔离人员王某某有违反居家隔离规定、擅自外出的行为，遂对其进行劝导，要求其遵守居家隔离规定，但王某某不予配合，并与工作人员发生争执。后旧馆派出所社区民警朱某某到场协助开展劝导工作，王某某仍不配合，并用手攻击朱某某，抓伤朱某某脸部、颈部。

　　当日，本案被告王某某被带至派出所接受调查，并被刑事拘留。2月6日，湖州市南浔区人民检察院作出批准逮捕决定，并于9日以王某某涉嫌妨害公务罪向湖州市南浔区人民法院提起公诉。

　　湖州市南浔区人民法院审理认为，被告人王某某在疫情防控期间，以暴力方法阻碍人民警察依法执行公务，且暴力袭击正在依法执行公务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪，并依法从重处罚，遂作出有期徒刑9个月判决。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn