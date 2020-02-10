武汉儿童医院里的超人“妈妈”：身披“铠甲”，手拿奶瓶

“宝宝饿了吗，不哭不哭，乖……”武汉儿童医院内科综合病区里，6个月大的乐乐肉乎乎的，张凤医生将他抱在怀里，护士陈梅精准地将辅食喂进他嘴里，小家伙满足地时不时发出几声小奶音。他是一名被确诊为新冠肺炎的小患儿，家人相继被感染隔离，他被独自留在医院治疗。“爸爸妈妈不在他身边，我们来当他的爸爸妈妈。”医护们全副武装，身穿防护服，头戴护目镜，身披“铠甲”，当起了他的超人“妈妈”。

隔离病房里的“临时妈妈”

武汉儿童医院成为新冠肺炎患儿的定点救治医院，内科综合病区是收治首批确诊患儿的隔离病房。1月31日上午，确诊新冠肺炎的乐乐住进了武汉儿童医院内科综合病区。6个月大的他还没有断奶，不会说话，只会用哭和笑表达自己的感受。

从外婆口中了解到，乐乐的妈妈也是医务工作者，因救治他人不幸被感染隔离，作为密切接触者，乐乐和外公外婆三人也相继被确诊感染，爸爸还在国外。

内科综合病区并不是无陪病房，需要有一名相对固定、健康、无基础疾病的家人陪护。乐乐的外公外婆把乐乐送到医院后，相继病情加重住院，乐乐突然变成了无人照看的孩子，独自留在医院。

“患儿家庭存在实际困难，我们想办法克服困难临时照看孩子，帮助他的家人渡过最困难的时期。”内科综合病区主任方玉蓉主任医师，与两位护士长陈小茜、陈君商议，为了能让孩子得到更好的照顾，护士长陈小茜联系到了乐乐的妈妈，了解了一些他的生活习惯，他爱吃哪种奶粉，需要每隔几小时喂一次奶。

乐乐的特殊情况，给原本就十分忙碌的病房带来了更大的工作量。每天24小时，病区专门排了个班，三班护士轮流照顾他，成为他的“临时妈妈”，给他洗澡、换纸尿裤、喂奶、哄睡。正处于断奶期的乐乐，不是很愿意用奶瓶，为了尽量让他多吃一点儿，“妈妈”们想尽办法，一边陪着他玩，一边喂奶，有时在身上画一些图画，吸引他的注意。一旦乐乐醒了哭闹，立即有温柔的“妈妈”把他抱到怀里哄着，等他睡着了才会轻轻放回病床上。每天几乎有一半的时间，他都是在护士的怀抱里度过的。小家伙长得肉乎乎的，抱在手上已有些沉，护士们穿着不透气的隔离服，一圈抱下来，浑身都是汗，手臂酸痛。

贴在床头的养娃“说明书”

“3小时喂一次奶、换一次纸尿裤”“宝宝醒着时不喜欢躺在婴儿车内，要抱着走路，陪他玩耍”“宝宝睡觉时会吵闹、揉眼睛，需要抱着慢慢走路才能入睡”……在乐乐的床头，贴着一份养娃“说明书”，这是护士“妈妈”们与他慢慢磨合后，总结出来的照顾经验。每个接班的“妈妈”都会参照这份“说明书”来照顾他。

“宝宝住进来的第一晚，整个病区都能听见他嘹亮的哭声。”陈小茜对乐乐的哭声记忆深刻。乐乐年龄太小，突然离开熟悉的家人和环境，很没有安全感，有些“认生”，加上疾病的折磨，他感到不舒服，只能用哭来表达。

一开始乐乐总是烦躁不安，护士们轮番把他抱在怀里安抚都不见效果。入院当天，从晚上九点，陈小茜一直将乐乐抱在怀里，像妈妈一般，抱着他一边走，一边轻轻摇晃哄着，但他还是哭个不停，不能读懂他的“信号”，急出了一头汗。之后才发现，“小家伙原来是不愿意被横着抱，而是要被竖着抱才舒服。”陈小茜笑着说。直到深夜12点，乐乐才渐渐有了睡意，陈小茜这才将他轻轻放到床上下班离开。可是还没过20分钟，电话响起。

“护士长，他又开始哭啦，怎么办？”值班护士带着哭腔给陈小茜打电话求援，“抱起来再哄哄吧。”陈小茜感觉既好笑，又十分心疼这个小家伙。

入院前，乐乐的小脸上长了湿疹，屁股上也有疹子，脸被他抓得红红的，为了防止他抓破皮肤引起感染，医护们给他用鱼肝油仔细涂擦护肤、剪指甲。怕他晚上睡觉翻身时会被被子蒙住，会发生坠床等意外，值班护士不得不对他格外留神。

慢慢地，乐乐开始乖巧，成了一个“自来熟”，不论是谁抱着，都乖巧地趴在肩头，不哭不闹，还常常被“妈妈”们逗得笑起来。他最喜欢被“妈妈”放在腿上蹦跶，每次都乐得咯咯直笑。

有时，“临时妈妈”会让乐乐和妈妈通视频电话。“乐乐，乐乐”，听到妈妈的呼唤，一双大眼睛紧紧盯着屏幕，发出“哦哦”的声音，似乎认出了妈妈，伸出胖乎乎的小手要抱抱。在视频另外一头，妈妈心疼得忍不住掉眼泪。医护们也会将孩子的照片发给她看，让她安心治病。

从一开始每隔2小时喂一次奶，改为每隔3个小时喂一次，尽管体内遭受病毒的侵袭，但小家伙胃口极好，一口气能把120毫升牛奶喝完。可“妈妈”们却忙得不能准时吃上饭。

和乐乐讲话时，“妈妈”们会情不自禁地把语速放慢，把喉咙压扁，把语调升高：“宝宝，饿了吧，吃饭啦……”“我感觉自己练就了一口娃娃音。”护士谢蜜笑着说。

照看乐乐的护理团队中，不乏谢蜜这样年轻未婚的护士。以前她们是带娃“小白”，经过护士长和其他同事的培训，现在已经能敏锐地捕捉到乐乐排便的信号，进而熟练地为其换上干净的纸尿裤。

“你别看我们这里的护士还有很多没结婚，虽然没做过妈妈，但她们照顾起孩子来却比很多新手妈妈还熟练。”护士长陈君说。

方玉蓉介绍，乐乐属于轻症患儿，病情较平稳，但还需密切关注他的病情演变，及时识别患儿病情可能向重症演变的蛛丝马迹。

目前，乐乐被转到该院呼吸内科住院，由护士胡纤接力专门照看，为他洗衣服、喂奶、哄睡。说来也巧，胡纤的宝宝只比乐乐大一天，她正处于哺乳期，面对突然而来的严峻疫情，她毅然选择将自己的宝宝留在家中，上“前线”进入隔离区工作。这些天，胡纤留在医院一直也没见过宝宝。

“看到乐乐，就像看到我自己的孩子，我一定会把他照顾得好好的。”胡纤动情地说。

“保护我们打‘怪兽’的超人”

抗击疫情形势严峻任务紧迫，内科综合病区是武汉儿童医院首期开辟的隔离病房。

“我们是一支临时组建的新团队，一半医生是‘90后’，虽然他们很年轻，但都特别能干。有一股初生牛犊不怕虎的勇气。”作为内科综合病区的负责人，方玉蓉这样评价自己的战斗团队。

为了节约医用物资，避免因为上厕所而频繁更换隔离服，医护们在穿上隔离服之前很少喝水，一日三餐也有所“精简”；密不透风的防护服，医护人员常常一穿就是6个小时，当他们走出隔离病房时，里面的衣服已经全被汗水打湿，甚至连说话都喘着粗气。脱下隔离服，摘下口罩，脸上被勒出红红的印记，鼻梁被磨破了皮，耳朵被扯得通红。

“走上工作岗位后，第一次上‘战场’，肯定紧张心慌。”工作刚刚满两年的住院医师张凤说：“进入病房，我们想得更多的是患者，至今没有任何一个医生护士说我不想去隔离病房。”

病区一位14岁的小患者这样形容医护们，“他们有着同样的造型，穿着防护服、戴着口罩和护目镜，全身包裹着只露出一双眼睛，虽然看不清他们是谁，但一定是保护我们打‘怪兽’的超人。”（记者 徐旭 薛源）