把胜利旗帜插上雷神山

5万平方米、7.5万平方米、7.99万平方米，面对疫情蔓延的凶猛势头，短短6天，武汉雷神山医院规划总建筑面积三次增加。2月8日，雷神山医院交付使用，当天接收了第一批病人。

要在十天建成雷神山医院，难度可想而知。

“举全集团之力，确保迅速建成火神山、雷神山医院”。中建集团党组书记、董事长周乃翔说。

现场物资不够？项目指挥部动员起来，在全国范围内联系货源征集物资，80%的箱式板房省外供货商供应了货源。战斗队伍有缺口？中建三局紧急召集在汉全部力量，一时间，黄家湖畔英雄云集、万马奔腾，施工局面迅速打开。

同火神山医院建设24小时直播一样，在6000多万“云监工”的注视下，雷神山医院以肉眼可见的速度崛起，这是与疫情赛跑的“中国速度”。

“速度的背后，是我们管理和技术的先进。”中建三局党委书记、董事长陈华元介绍，雷神山医院建设全面采用工业化建造技术，实现设计标准化、生产工厂化、建造装配化、施工一体化、管理信息化，最大限度地兼顾了效率与品质。

大兵团作战，一动就是千军万马，时间压缩到极限，一旦出现闪失，再没什么转圜余地。因此，必须方案先行、策划先行，提前排兵布阵，方能步步为营。协调上万人，涵盖几十道小的工序，经历设计、交底、土建、设备安装、装修等阶段，多道工序也必须齐头并进。

特别是对施工内容复杂的雷神山医院项目来说，覆盖场地平整、基础工程、管道预埋、防渗膜施工、钢筋绑扎、混凝土浇筑、板房搭设、机电安装、室内装修等十几道大的工序，涉及基础工程、土建及装饰工程、给排水及消防系统、供配电系统、照明与监控、通风空调系统、通信弱电、医用气体工程、净化工程、室外及市政配套、污水处理设施等十几个专业，不同专业之间需要划分接口界面，无处不在的交叉施工和接口管理，更是对中国建造管理能力和管理水平的一次集中检验。

疫情提出了挑战，谁来应试？是党旗下的这群人！

放下怀中两个月大的儿子，梁超来了。大年三十，他独自驾车从湖北红安赶到火神山，后又转战雷神山。寒气逼人的冬夜里，他一边与后方设计团队商讨设计，一边部署现场施工，连夜完成管道铺设，待到东方天晓，梁超已是嗓音嘶哑、满眼血丝。他说：“我是一名党员，也是一名士兵，听党指挥，拼尽全力也要完成任务！”

被评为武汉市“大城工匠”的刘军安来了。作为临时党支部党员先锋岗负责人，他身先士卒带领项目火速完成3栋板房的外墙拼装，为后续作业面赢得了宝贵时间。

年过半百的葛军、莫英夫妇来了。这对工龄30余年的夫妻，得知建设雷神山医院的消息，第一时间携手报名。“我是一名老党员，那些年轻人家里孩子还小，我们这些老同志多冲一冲，年轻人的风险就会少一点。”葛军说。1月29日一大早，夫妻俩就跑遍了鄂州、南湖、蔡甸，为项目调配急需物资。

雷神山医院项目上，还有一支由8名农民工组成的党员突击队。听到建设雷神山医院的消息，家住黄陂的黄坤立刻召集几个熟识的务工兄弟，大伙放弃盼望一年的团圆时刻，顾不上和父母、妻儿细说，立即赶赴雷神山医院。他们成立农民工党员突击队，带领工友们火速推进项目机电施工。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领……随时准备为党和人民牺牲一切……”1月28日下午，中建三局雷神山医院项目指挥部火速成立临时党委，并为6支党员突击队、7支青年突击队授旗。仪式上，120余名党员面对鲜红的党旗，高举右拳，字字铿锵，重温入党誓词，宣示决战决胜的决心。

雷神山上，鲜红的党旗高高飘扬。在这场没有硝烟的战役中，一个个共产党员挺身而出，他们的誓言激荡在雷神山上，成为抗击疫情的最强音。