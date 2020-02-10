这个春节注定会让海内外中华儿女刻骨铭心。国内，疫情防控形势严峻，防护物资四处告急；国外，拉网搜索不计代价，海陆空运奔向中国。

“只要祖（籍）国需要，我们竭尽全力。”庚子鼠年伊始，海外侨胞的心声澎湃成歌，飘扬在神州大地；海外侨胞的行动幻化为诗，书写在蓝色星球。

这是一次海外侨胞总动员。200多个国家和地区，6000多万海外侨胞，不约而同，自发组织。从捐款到捐物，他们希望国内兄弟姐妹能拿到急缺物资。从对防护物资一无所知到对照标准精准购买，他们笑言自己学成了“专家”。从全力驰援武汉到支援全国各地，他们的捐赠一波接着一波。“身在海外，我们真的想为祖（籍）国做点事情。”他们说。

这是一次不计代价的付出。他们“扫街”，一个药店一个药店地跑。他们动用积攒多年的人脉，电话打爆。他们直奔厂家，尽可能直接锁定货源。他们跨越国境，寻找符合标准的物资。他们万般遗憾，早期能买到货的时候买得不够多。他们顾着为祖（籍）国捐赠，忘了自家工厂需求。他们看着涨了5倍甚至10倍的价格，眼睛都不眨一下，只怕自己买不到。他们为了尽快把物资送到中国，不惜使用高价快递。“不问价格，国内所需就是我们的目标。”他们说。

这是一次与时间的赛跑。国内疫情，来势汹汹。争分夺秒，他们几天几夜连轴转，不断刷新物资从购买到抵达的用时纪录。疫情蔓延，运输告急。想方设法，他们搭上“末班机”，拿出“史上最长托运单”。航班停飞，他们四处奔波，包机货运。“生死时速，只为国内一线人员能更好地保护自己。”他们说。

这是一次爱心的传递。一批批捐赠物资从海外到国内一线人员手中，战线长，环节多，环环相扣，缺一不可。每个人都在努力为疫情防控贡献一份力。在泰国，除了中国的航空公司，华人经营的航空快递公司也免费承担起运输任务。在意大利，侨胞舍弃陪伴家人的机会，主动承担带货使命。在中国，无论是海关还是清关公司，无论是慈善机构还是涉侨部门，无不迅速行动，加快流程，加班加点保证捐赠物资顺利接收。“积极主动，每个人都很给力。”他们说。

海内海外，血浓于水。海外侨胞用自己的竭尽全力强化了千万人的防护，也温暖了亿万人的心。那些刷屏的故事饱含记录者的感动，而每一次转发都是一次情不自禁。

病毒无情，人间有爱。海外侨胞用自己的竭尽全力赢得了驻在国民众的尊重。日本邮局快递员的鞠躬和一句“希望中国能早点好起来”让人泪目。意大利佛罗伦萨街头戴着口罩蒙着眼睛的中国男孩得到的每一个拥抱都让人心更加柔软。

那些走过的路、吃过的苦，终究会成就更好的自己。个人如此，国家亦如此。海外侨胞的竭尽全力让我们更加坚信：没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。

（作者为本报评论员）