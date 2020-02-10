中关村创客小镇的战“疫”样本

不曾料想，一场突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，让2020年农历春节格外不同，本应合家团聚的时光却被阴霾笼罩，一场没有硝烟的战争在全国打响。

紧急应对 火速部署

1月23日下午，北京市海淀区温泉镇政府召开了新型冠状病毒感染的肺炎防控工作会议，并下达《应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》。当天下午5时，作为温泉镇重点企业，中关村创客小镇（北京）科技有限公司（以下称创客小镇）马不停蹄、立即组织召开了工作会议，与属地派出所、创客小镇物业服务中心、社区居委会共同组建了四方疫情联动工作组，倾力出动，严格执行，协调联动、协同作战，连夜出台“二、四、六”双数防控战略，坚决把疫情防控措施落实落细，守护好创客团队的生命安全及身体健康。

“二四六”双数战略的核心在于线上线下“两条腿”，政府、小镇、企业、人员四防线，六天核查，数据全在线的防控战略。“二” 是指两个一，一套《创客小镇疫情防控应急预案》，一个关闭创客空间的举措；“四”指创客小镇园区四个防护举措；“六”指组建六个疫情防控小组。

●一套战略部署

创客小镇在第一时间推出《创客小镇疫情防控应急预案》，结合实际情况制定，完善，具体化，可操作的疫情防控相关方案。其核心思想：一是战略部署，统一思想，重点防控，跟踪排查；二是战术行动方案，推出一个举措、四个防护、六个小组具体实施办法。全力做好疫情监测、隔离排查、物资储备、宣传引导等工作。

●一个举措

为了杜绝人员聚集交互传染的可能性，彻底切断群体性传播渠道，创客小镇于1月29日正式出台一则针对创客空间的举措——将众创空间等集中办公场所进行关闭。作为专业扶持中小科创企业的孵化服务平台，在疫情防控期间，理应更加大力地协助入孵企业共渡难关，因此，创客小镇特意将因疫情影响而导致关闭的办公空间租期进行顺延，以降低企业延期复工的损失。

● 四个防控措施

经过充分、广泛的排查了解，创客小镇明确1月29日-2月2日为入驻企业返京高峰期，推出四个防控措施进行层层严格把关，确保日常防疫井然有序执行。

严格执行隔离政策

面对疫情，创客小镇坚决贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，在创客企业群、微信公众号等线上沟通渠道发布通知，要求重点疫区的所有团队成员，尚未返京的，为避免疫情传播，就地自我隔离；对于非重点疫区的企业成员，若确需返京的，返京后先做好相关登记，并自行在家隔离14天。

进出大门24小时值守

自1月30日零时起，创客小镇正南门关闭，开始进行封闭式管理，24小时轮岗值守：所有人员、车辆全部从东南门进出，对进出园区的人员进行信息核实及登记、体温测量，非本园区人员、没有登记的同住人员、快递及送餐人员一律不可进入。在返程集中时间段提前增派小区门口值守力量，避免返京人员检测登记时间过长造成拥堵。

每日4次高密度消杀

创客小镇对整个园区及居住区进行每天4次高密度消毒，对园区内外、街道死角、众创空间、地下车库等进行集中打扫、不留卫生死角，并在群内进行实时通报，有效杜绝疫情发生，保证入驻人员健康安全。

及时配备便民服务

疫情防控期间，创客小镇为减少小镇居民外出小区买菜的频率的问题，特向温泉镇居民科申请引进菜车进小区，同时居委会立即和小镇及物业公司采取沟通，蔬菜售卖车在南侧地面停车场，并提醒告知居民下楼买菜要注意不要扎堆儿，错开时间来，避免交叉感染！经湖北返京的住户请严格隔离观察，实行送菜送水到户的关怀服务，全力保障小镇安康生活。

● 六个防控小组

为了贯彻落实疫情防控工作，创客小镇成立了重点防控小组、入驻企业负责人摸排跟踪小组、楼宇管控帮扶小组、宣传小组、疫情应急小组以及志愿者小组，共6个防控小组，对疫情防控工作展开“网格化管理、地毯式摸排”，多个触角布控到防控工作中。做好疫情防控的“战斗员”“宣传员”“示范员”等角色。

智慧防控 阻断路径

创客小镇承载上百家企业、几千名的流动人口，控制疫情最重要的是控制传染源，切断传播途径，对创客小镇的入住人员的排查，数据采集成为疫情防控工作的重中之重。如何打好这场攻坚战？创客小镇采取信息化方式，智慧防控，科技手段助力疫情防控。

线上登记系统：第一时间上线防疫登记系统，统一数据搜集入口，主要采集各入驻团队、企业成员、小镇居民相关数据。

数据分析平台：小镇BI平台联动分析小镇平台数据、用户填报数据、通行小区登记数据以及电子开门数据联动，判断企业、员工和住户的状态。

疫情动态平台：同步APP、微信上线疫情模块同步最新疫情动态、小镇疫情情况，向园区用户同步相应的信息。

非接触式热成像人体测温系统（待上线系统）：非接触式热成像人体测温系统，解决社区、单位、集中办公区等密集场所非接触式无感测温。

逐步推出上线的疫情防控平台，不仅解决了采集数据、录入数据难等问题，也大大减少了工作人员的工作量，时时观测数据，大幅提升了疫情信息传递的时效性。

坚持不懈 成效显著

中关村创客小镇与疫情几经奋战了10多天，在此期间，“二四六”双数战略得到严格落实，各项防疫措施有力有效有序开展，取得显著成效：通过电话、信息化线上统计等多渠道方式对共计774家企业（包含：529家入驻企业、245家办公企业）、3618名员工进行排查，排查率已达到100%。创客小镇每天对这些数据进行跟踪及分析，并时时反馈上级单位，以便政府制定相应措施。