防控疫情，从自我保护做起

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，在党中央的坚强领导下，各地各部门紧急行动、全力以赴，广大医务人员忘我工作、英勇奋战。疫情来势汹汹，广大群众应该怎么做？读者纷纷致信本报，讲述他们的所见所闻，呼吁全社会众志成城、团结协作，自觉听从疫情防控的各项部署安排，从自身做起，从点滴做起，共同构筑起防控疫情的严密防线。

从身边小事做起，对自己和他人负责

“现在串门，别人心里还硌硬呢”

1月25日，农历正月初一，安徽肥西县读者周芳的父亲准备和老朋友聚会，被家人及时劝阻。她在来信中说：“社区印发关于疫情防控的通知了，新闻报道也一再呼吁大家提高防护意识，尽量减少外出。我告诉父亲，‘全社会都在关注疫情，现在串门，别人心里还硌硬呢’。万一被传染了，那就更得不偿失了。”

四川绵阳市读者杨维兵的体会就是一个字——宅。“谁也不希望疫情发生，谁也不愿意疫情扩散。即便人们对春节喜庆热闹的渴望再强烈，那也抵不过‘安全至上、生命至上’的道理。面对疫情的发生，安心居家就是最好的选择，这是对自己负责，也是对他人负责。”

不少读者来信反映类似经历。广东梅州市读者李思超说，串门聚会的少了，网络祝福的多了，出门戴口罩、回家勤洗手成为一种习惯了。身边的亲戚朋友相互提醒、相互监督，“健康”“保重”成为人们说得最多的话语。

读者陶爱兵常年在河南洛阳工作，他的老家在湖北。“本打算回家和亲人团聚的，不过疫情当前，我跟老父亲说，今年春节不回家了。防控疫情人人有责，只要每个家庭、每个人都做好了，疫情一定会过去的。等到那时候再回家，相信父亲也能理解！”

疫情发生以来，有关部门反复提示广大群众，尽量减少走亲访友和聚餐，减少到人员密集的公共场所活动，同时做好个人卫生防护，如主动测量体温，居室勤开窗通风，外出佩戴口罩，不要接触、购买和食用野生动物……不过，一些读者来信提出，身边还有一些人防护意识不够强。

山西运城市读者任红星说，他在当地市场发现有的商贩不戴口罩，有的市民坐在一起聊天也不戴口罩。“这种行为是不负责任的，希望大家不要有侥幸心理。”

江苏南京市读者陶崇银说，有一天出门时，他发现楼梯口有一摊痰迹，赶紧消毒处理。“面对疫情，虽然我们很多人不能像医务工作者那样奋战在一线，但从身边的小事做起、养成良好的卫生习惯，也是为抗击疫情做贡献。”

“我们可以及时给家人、朋友转发一些官方的疫情信息和防控知识，帮助他们认识疫情、重视疫情，提高防护意识。每个人都是防控疫情链条上的重要一环，我们应严格约束自己，自觉养成良好习惯。”河南郑州市读者袁文良说。

保持理性，通过公开、权威渠道了解信息

“莫让‘病毒式’谣言在指尖传播！”

吸烟能预防病毒？燃放烟花爆竹消毒？熏醋防肺炎？疫情发生以来，舆论中时常出现一些谣言、噪音，混淆视听，误导群众。

对此，浙江台州市一位读者说，一些人对疫情缺乏认知，病急乱投医，盲听盲信。“大家应保持理性，尊重科学，通过公开、权威渠道了解疫情信息，并且严格按照权威部门、医疗机构推荐的科学预防方法，戴口罩、勤洗手、多通风、少外出。”

“莫让‘病毒式’谣言在指尖上传播！”陕西咸阳市读者周荣光说，“如今，信息传播十分便捷，一些人不查验信息真伪，就盲目跟风、随手转发。建议权威部门及时、准确地发布信息，通报工作进展，加大科普力度，帮助公众了解真相，让谣言不攻自破。”

来信中，还有不少读者提到了疫情时期的心理健康问题。一些群众待在家里，减少外出，时间一长容易出现焦虑、烦躁情绪。北京市读者周家和说：“抗击疫情是场硬仗，大家既要防‘身病’，也要防‘心病’。面对疫情，有些人产生焦虑、担心等情绪。如果反应过度，会危害心理健康，也不利于疫情防控。”

“心理疏导应成为防控疫情工作的重要组成部分。有必要统筹相关部门、单位的心理服务资源，特别是借助互联网、新媒体平台，同步开展网上网下心理服务，最大限度满足群众诉求。”河南漯河市读者王琦建议，一方面是针对心理问题，给出专业意见，指导社会公众合理安排居家生活，保证作息规律、适度运动。另一方面，针对群众在生产生活中遇到的现实问题，要及时转交相关部门答疑解惑。

杨维兵说：“虽然宅在家里，生活同样可以丰富多彩。大家保持正常的作息、选择合理的锻炼方式，并且可以做一些让自己感到愉悦的事情，掌控生活的节奏，追求内心的充实。出现负面情绪也是难免的，应学习一些放松技巧，或者及时与家人、朋友交流，寻求心理的支持，缓解负面情绪。”

浙江龙游县读者欧阳锡龙建议，重点关注患者及家属的心理疏导。尽快对他们的心理状态、社会关系等情况进行评估，对心理反应特别强烈的家庭成员开展访谈，开展心理疏导。对于少年儿童也要多关注，帮助他们消除恐惧心理。

依法支持和配合疫情防控工作

返程复工“戴口罩、勤洗手、不聚会、不串门”

眼下，一些群众开始返程，一些企业、单位正在复工。与之对应的是，相关部门严格把关工作中的每一个环节，坚决做好疫情防控工作。对此，不少读者谈到，广大人民群众也应该增强法治意识，按照传染病防治法的相关规定，依法支持和配合疫情防控工作。

山西太原市读者王挺伟介绍了自己乘坐高铁返程的经历：进站时需要监测体温，上车后要填写旅客信息登记表，到站之后，第一时间监测体温、交上表格。整个路途中，列车广播反复播报疫情防控信息，车厢里的旅客都没有摘下口罩。到达居住小区门口，要登记信息、监测体温。次日，社区居委会、物业管理公司等打来电话，反复叮嘱尽量减少外出，经常监测体温，一旦出现异常，及时报告。“一路上，从出发点到目的地，防控工作几乎是做到了无缝衔接。作为个人，更要自觉，切不可因为返程了，就懈怠大意了。”王挺伟说。

“下井要戴口罩，到地面也要戴口罩。为了个人安全，我们现在时刻武装着。”陕西榆林市读者王惠武介绍，复工复产后，在他们公司的办公楼、职工餐厅、公寓楼，都张贴了防控疫情的海报。职工餐厅一日两次消毒，公司大门安保人员严格盘查进出人员和车辆，每个员工每天都要汇报体温和健康情况。

返程复工，疫情防控格外重要。安徽颍上县读者朱波建议，对那些确需外出务工的人员，各地各部门要及时掌握出行安排，提醒他们行前做好健康检查，一旦出现可疑症状，要积极隔离、治疗，千万不能心存侥幸。“对于外来务工人员较为集中的地方，相关部门也要提前谋划，做好准备，切实做好外来务工人员的跟踪管理，确保早发现、早隔离、早治疗。”

“上班更不能掉以轻心。”河南商丘市读者李方向建议，“上班后，每个员工都应按要求戴口罩、勤洗手、不聚会、不串门，能利用电话、微信、邮件等工具进行远程办公的，就尽量减少面对面交流。”

中国疾病预防控制中心提示，平时上班时乘坐地铁、公交，应注意全程戴口罩，并推荐戴手套。广大群众还应妥善保留旅行票据信息，以备查询。

还有不少读者提出，企业要严格落实各项疫情防控措施，只有员工安全，才能安全生产。他们在来信中建议，办公场所要注意加强通风清洁，配备洗手液、消毒剂等防护用品。食堂也是人群密集的场所，建议错峰吃饭，减少聚集。

众志成城，坚决打赢疫情防控的阻击战

不少村民配合登记，主动帮助执勤

通过一封封来信，广大读者既分享了群防群治、抗击疫情的身边事，也传递出众志成城、战胜疫情的坚定信心和决心。

在山东邹城市读者张学炬看来，“村里的抗疫防护网织起来了，每个人都在源源不断地往里贡献力量。”

他在信中介绍，村里的党员干部走到街道路口，对过往人员及时盘查，不少村民不仅配合出入登记，还主动加入帮助执勤。镇上的宣传车入村宣传，从疫情防护到卫生常识，讲得都很仔细。村里的高音喇叭敞开嗓门，对串门的、打牌的、下棋的人及时劝阻。村民们大都待在家里，了解最新疫情信息，积极防护。“防控疫情需要每一个人的努力。大家要众志成城，心往一处想，劲往一处使。”张学炬说。

“在我们身边，到处都有雷锋的身影。”黑龙江明水县读者吕世申说，有的企业得知当地群众缺少消毒液，及时捐赠了消毒液；有的村民了解医护人员缺口罩，立即与外地亲戚朋友联系，捐赠了口罩；有的村民主动承担起卫生防疫员职务，在村口站岗……

为了进一步做好抗击疫情工作，一些读者还提出了一些需要关注的问题，并提出意见建议。例如，河南宜阳县读者刘根旺认为，农村地区的疫情防控还存在短板。“口罩等物资只有卫生所卖，但供不应求，购买较为困难。在勤洗手、常通风、做好消毒等方面，一些村民做得也不到位。”

山西晋城市读者杨党辉反映，在一些乡村和边远地区的学校，厕所条件比较简陋，洗手也不方便。建议改善学校的厕所环境，配备洗手池，放置洗手液或肥皂，让学生养成良好的卫生习惯。

还有读者建议，信息发布应更及时、更详实。“比如，应及时告知大家本地区哪些道路已封道，去机场、火车站的道路是否畅通等信息，从而方便返程复工人员合理安排出行。”辽宁调兵山市读者徐凤利说。

个人预防

◆尽量减少外出活动

◆外出佩戴口罩

◆保持手部卫生

◆主动做好健康监测，自觉发热时主动测量体温

◆若出现可疑症状，应主动戴上口罩及时就近就医

◆居室勤开窗，经常通风

◆家庭成员不共用毛巾，保持家居、餐具清洁，勤晒衣被

◆不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好，弃置于有盖的垃圾箱内

◆注意营养，适度运动

办公场所

◆工作人员要自行健康监测，不要带病上班

◆若发现新型冠状病毒感染的可疑症状者，工作人员应要求其离开

◆公用物品及公共接触物品或部位要定期清洗和消毒

◆保持办公场所内空气流通。保证空调系统或排气扇运转正常，定期清洗空调滤网，加强开窗通风换气

◆洗手间要配备足够的洗手液，保证水龙头等供水设施正常工作

◆保持环境卫生清洁，及时清理垃圾

乘坐交通工具

◆出行前若无可疑症状，可正常出行。若出现可疑症状，建议居家休息和就地就医，待症状消失后再启程

◆进入车站后，确保佩戴口罩

◆主动配合体温监测，缩短停留候车室时间

◆尽量隔位而坐，或分散而坐

◆到达目的地后尽快离开车站

◆乘车时推荐戴手套

◆妥善保留旅行票据信息，以备查询

资料来源：国家卫健委、中国疾控中心等

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 07 版）