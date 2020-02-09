农业农村部：抓好非洲猪瘟疫情防控各项工作 确保疫情不反弹

人民网北京2月9日电（董童）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。会上，对于在非洲猪瘟和新冠肺炎疫情的叠加下，猪肉供应是否有保障的问题，农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮表示，非洲猪瘟病毒在我国的污染面比较大，疫情发生和传播风险还没有完全根除，还要毫不松懈地抓好疫情防控各项工作，确保疫情不反弹。

“猪粮安天下”。孔亮称，猪肉供给和价格历来受到社会各界的高度关注。从非洲猪瘟疫情防控形势看，2019年全国共报告发生非洲猪瘟疫情63起，扑杀了生猪39万头。目前，全国所有省份的疫区都解除了封锁。自去年12月24日以来，全国没有报告发生新的疫情。

孔亮指出，据农业农村部抽样调查，养猪场户生物安全防控意识明显加强，各种措施落实比较到位，调运和屠宰环节的污染面也明显降低，说明疫情发生和传播风险有所减少。但非洲猪瘟病毒在我国的污染面比较大，疫情发生和传播风险还没有完全根除，还要毫不松懈地抓好疫情防控各项工作，确保疫情不反弹。

孔亮强调，从生猪生产恢复的形势看，去年10月份以来，生猪生产开始呈现积极恢复的良好势头，能繁母猪存栏连续三个月环比增长，12月末比9月末增长了7%。春节期间生猪生产总体平稳，猪肉价格也没有出现大的上涨。

孔亮表示，从新冠肺炎疫情影响看，当前生猪生产总体势头是好的。但新冠肺炎疫情出现后，也带来不小影响。饲料、兽药等生产物资运输受阻，部分养猪户出现了缺料问题。养殖场返乡人员回程受阻，造成了养殖场员工紧缺。受全国性延迟开工的影响，一些新建和改扩建的猪场大多不能正常开工，工程进度延迟。从市场供应来看，由于地区封锁，一些地方的猪肉供应偏紧，价格出现了一定幅度上涨，同时有一部分人群对禽肉的消费产生疑虑，转而消费猪肉，增加了猪肉价格上涨的压力。

孔亮提出，农业农村部畜牧兽医局正着力推进尽快恢复正常的生猪生产经营秩序，继续坚持生猪生产恢复和非洲猪瘟防控两手抓，落实好国务院各项政策部署，统筹做好压实地方责任、督导政策落实、强化监测调度、加强疫情防控、加快扩充产能等重点工作，努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，确保年底前生猪产能基本恢复到接近常年的水平。