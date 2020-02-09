农业农村部：调拨防护服、口罩等储备物资支援疫情防控

人民网北京2月9日电（董童）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。会上，农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮在回答关于农业部门对此前储备的口罩、防护服等防疫物资是如何统筹使用的问题时表示，由于仓储物流管理成本等因素，各级动物防疫部门处置突发动物疫情所需的物资，绝大部分不是采取实物储备的方式，而是通过紧急向企业采购来满足需求。

孙亮指出，农业农村部和部分地方动物防疫部门建立的应急物资储备库，主要是为了应对突发疫情处置初期的需要，实物储备不是很多。新冠肺炎疫情发生以来，按照全国一盘棋的要求，国家级和地方各级储备库的储备物资已经基本出库，尽全力支持一线防控工作。

孙亮表示，畜牧兽医局前一段也调度了一下。国家和27个省的省级储备库已经调拨了防护服24.4万件，医用一次性口罩37.4万个，N95口罩5.1万个，护目镜2.4万个,医用手套23.6万副,消毒药品934吨和消毒器械上千台套。能支援的基本都支援了，仍然在库的少量剩余物资，将按照联防联控机制的要求调拨使用。