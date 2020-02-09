农业农村部回应人民网记者：疫情对春耕有一定影响 但总体形势向好

人民网北京2月9日电（董童）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。会上，农业农村部种植业司副司长杨礼胜在回答人民网记者关于疫情能否给春耕造成影响的问题时表示，立春已过，夏季粮油田间管理工作已经展开，春耕备耕由南向北陆续开始，农时不等人。

杨礼胜指出，从农业农村部调度和各地反映的情况看，今年春耕生产形势总体较好。从夏季粮油生产情况看，冬小麦和冬油菜面积基本稳定，入冬以来气温较高，又连续三次大范围降雨降雪，可以说是及时雨，冬麦区苗情长势很好。

杨礼胜认为，从监测数据看，一二类苗占83.4%，比上年同期提高了2.7个百分点，应该说小麦夺丰收有基础；从备耕情况看，由于准备得早，种子和农药供给总体充足，各省备肥情况与常年相当，价格保持稳定。预计春耕期间全国可投入各类农机具2200多万台（套），数量与去年相当，备耕情况也是较好的。

杨胜指出，农业农村部按照中央决策部署，在统筹做好疫情防控的同时，全力做好当前田管和春耕工作，2月5日已经召开农业农村系统的视频调度会，对春耕春管工作进行调度部署，要求各地一手抓好疫情防控，一手抓好春耕备耕，组织动员农户开展农事，调剂调运种子、化肥、农药等生产资料，确保进村入店，同时创新方式开展技术指导服务，组织专家在线答疑、视频指导、热线服务，突出抓好小麦油菜在田管理，做好南方早稻育秧的准备，组织好露地蔬菜和设施蔬菜换茬，搞好茶园和果园的肥水管理，保证春耕备耕工作顺利开展。

“疫情对春耕生产有一定的影响，但总体形势是好的。我们坚信，有党中央的坚强领导，今年的粮食生产一定会再夺丰收。”杨礼胜说。